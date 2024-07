En Bogotá, criminal asesinó a comerciante y atacó a su pareja a pesar de las súplicas

La inseguridad continúa siendo un dolor de cabeza para las autoridades en Bogotá. En esta oportunidad, una grabación de cámaras de seguridad captó el momento en que un delincuente entró a un local comercial, asesinó con un arma cortopunzante a un hombre y atacó a su pareja.

Al criminal no le importó que la mujer, le suplicara que no la atacara y le propinó varias puñaladas. Los hechos ocurrieron en un bar del barrio Meissen, sur de la capital de Colombia, en la noche del miércoles, 17 de julio.

En las imágenes se puede ver a la pareja conversando en la barra del bar, mientras el hombre ingresó y atacó al dueño del establecimiento hasta quitarle la vida.

Tras la agresión, el delincuente se acercó a la mujer y también la atacó. La víctima resultó gravemente herida, pero sobrevivió.

¿Qué pasó con la mujer atacada por delincuente en Bogotá?

La pareja del comerciante le gritaba al homicida “tranquilo, tranquilo, no me haga nada. Ahí está la plata, llévesela, mire. Tranquilo, no me haga nada más”.

De acuerdo con Blu Radio, luego de que el criminal asesinara al dueño del local comercial, los familiares de las víctimas llegaron hasta el sitio y le brindaron ayuda a la mujer, quién actualmente se encuentra siendo atendida en una unidad de cuidados intensivos.

Las autoridades aún no han esclarecido si el hecho se trató de un robo, un ataque dirigido al comerciante o un intento de feminicidio.

Noticias Caracol se abstiene de mostrar las imágenes por el contenido violento.

