Expolicía que abatió a dos ladrones "pudo haber actuado en defensa putativa": exvicefiscal

A propósito del atraco en Bogotá en el que dos ladrones fueron abatidos por un expolicía, Guillermo Mendoza Diago, exvicefiscal general de la Nación y docente de una universidad, aprovechó una clase de Derecho Penal para explicarles a sus estudiantes si en este caso hubo legítima defensa o no.



“No cabe duda de que cuando el sujeto sacó un arma de fuego y amenazó a las personas que estaban allí, estaba realizando una agresión grave y capaz de atentar contra el derecho a la vida de las personas que estaban allí. Cuando el exagente de Policía reaccionó, estaba tratando de desarmarlo”, argumentó Mendoza.

“El sujeto (el ladrón) se aleja, pero no podemos decir que la agresión haya cesado porque se haya alejado. El sujeto seguía armado y el exagente tenía razones para pensar que cuando saliera el otro (ladrón) le iba a disparar”, agregó.

Mendoza explicó cómo fue la reacción del expolicía, tanto dentro como afuera del restaurante, con el otro cómplice que estaba en la moto.

“El otro (delincuente) no realizó un acto agresivo de la misma naturaleza que el que entró al establecimiento, pero no cabe duda que es un coautor del sujeto que amenazó con el arma. No había ninguna razón para que el exagente no tuviera motivos para pensar que el otro sujeto también estaba armado y podría agredirlo. Si bien eso no podría manejarse como legítima defensa, sí se puede manejar como una eventual defensa putativa o subjetiva que elimina la culpabilidad, es decir, error”, puntualizó el experto.

¿Qué es la defensa putativa o subjetiva?

La defensa putativa o subjetiva es una situación en la que una persona actúa bajo el error invencible de creer que está en legítima defensa ante una agresión injusta, cuando en realidad no existe. Es decir, la persona se defiende de un ataque imaginario, motivado por una equivocación de los hechos.

Según expertos, la defensa putativa puede tener consecuencias jurídicas distintas según el tipo de error que la origine.

Si el error es vencible, es decir, que la persona pudo haberlo evitado con un mayor cuidado o diligencia, la conducta será punible cuando la ley la haya previsto como culposa.

No obstante, si el error es invencible -que la persona no pudo haberlo evitado con ningún medio a su alcance- la conducta será inculpable (se le quita la culpabilidad).



Por otro lado, desde el Partido Conservador se anunció la radicación de un proyecto de ley que busca flexibilizar el porte de armas en Colombia.

Congresistas del Centro Democrático también le pidieron al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, militarizar algunas zonas de incidencia criminal e incrementar un plan de desarme. Dicen ellos que los delincuentes son los que tienen las armas y las personas que quieren acceder a ellas legalmente no lo pueden hacer.