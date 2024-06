Gracias a esta clave, perrito evitó que su familia fuera víctima de robo en Bogotá

La historia de Dante,un valiente perrito que frustró un robo del que estaba siendo víctima su familia en el barrio Jazmín, en la localidad de Puente Aranda (Bogotá), se ha hecho viral. El animal, tras recibir la orden de "ataque", se lanzó sobre los ladrones y los sacó, literalmente, corriendo.

En video quedó la acción que hizo el perrito el pasado lunes festivo, 3 de junio de 2024. En entrevista con Noticias Caracol Ahora, John, el dueño de Dante, entregó detalles de la impresionante acción heroica de su mascota.

John explicó que, sobre las 9:00 de la noche, estaba llegando a su vivienda, esto luego de un viaje. Como de costumbre, procedió a guardar su carro en el garaje de la casa, sin percatarse de que tres ladrones lo estaban esperando para intentar robarlo.

“La calle estaba sola, yo me aseguré de que no hubiera ningún tipo de persona rara y me dispuse a guardar el vehículo. En las cámaras y en el video quedó registrado el momento en que unos delincuentes, quizá, ya me venían persiguiendo, me venían vigilando”, narró la víctima del frustrado robo en Bogotá.

Mencionó que “antes de que fuera a cerrar el portón, uno de ellos ingresó con un arma y otros dos lo estaban acompañando”.

¿Cómo Dante lo cuidó y protegió?

Le pedían que les entregara las llaves y, como no entendía qué estaba pasando, le dieron un cachazo en la cabeza. “Yo reaccioné ya entregando las llaves, yo no puse resistencia. En ese momento mi perro escuchó que el ladrón me estaba amedrentando y se hizo al lado mío. En ese momento, yo solo pensé en decir: ‘Dante, ataca’. El perro reaccionó defendiendo”.

“El perro sale espantando a estos tres delincuentes por toda la avenida principal”, especificó John.

Dante pudo reaccionar a esta orden gracias a que desde pequeño se le enseñaron “acciones menores como dar la pata, sentarse y lo eduqué para cuando le dijera esa palabra (ataca), él reaccionara contra la persona que me está abordando”.

No es la primera vez que Dante lo cuida

John explicó que aunque Dante “no ha recibido un curso de defensa personal o entrenamiento canino, él es un perro muy familiar y mi familia siempre lo ha querido mucho porque es el guardián de la casa”.

En el pasado, Dante atacó a otra persona que intentó agredir a John mientras él transitaba por la calle.

