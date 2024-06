Habla policía cacheteado e insultado dentro de un avión: "Fue racismo, pero lo supe manejar"

El patrullero de la Policía Nacional Carlos Quiñonez, quien fue víctima de agresión durante un procedimiento para bajar a dos sujetos de una avión, contó detalles de lo que ocurrió en medio del operativo.

El uniformado, de 24 años de edad y 1,92 metros de estatura, fue víctima de agresión física y verbal por parte de dos sujetos en aparente estado de embriaguez dentro de un avión, en el aeropuerto El Dorado.

Siempre soñó con ser policía

El joven patrullero añoraba ser parte de la Policía Nacional: “Toda la vida quise ser policía, de pronto basado en la historia de mi papá, que prestó servicio. Tengo dos tíos que son policías actualmente y siempre los he tenido como mis guías y hasta ahora estoy cumpliendo mis sueños”.

Carlos tiene cuatro años en la institución y han sido suficientes para afrontar este tipo de situaciones que tuvo que vivir dentro de una aeronave, tras atender el llamado de la tripulación por el mal comportamiento de los dos ciudadanos.

El policía fue víctima de racismo

Asegura que fue víctima de racismo y de violencia: “Es bastante difícil tener que lidiar con eso en el año en el que estamos. Tener que vivir racismo no es la primera vez que me pasa y gracias a Dios supe manejar las cosas. Es algo que me ofende muchísimo, pero lo supe manejar bastante bien”.

El uniformado narró que los tripulantes del avión le indicaron cuáles eran los sujetos que se estaban comportando de forma inadecuada y él les pidió que se pusieran de pie y le brindaran los documentos para hablar afuera del aparato.

“Desde ese momento, ellos se pusieron muy alterados, estaban en aparente estado de ebriedad, estaban groseros y al momento de sacar a uno de ellos me dijo: ‘No me voy a bajar de aquí, negro’. Proceso a detenerlo para realizar el proceso de captura por racismo”, mencionó el patrullero.

El uniformado Quiñonez aseguró que se siente tranquilo y orgulloso de su comportamiento, aunque los ciudadanos que estarían borrachos y causando alteración al orden hayan quedado en libertad.

“No me afecta porque yo sé que el proceso judicial aún así continúa. Ellos no podían estar más tiempo encerrados sin que se les respetara sus derechos y ese es el procedimiento. Ellos están libres en este momento, pero el ente investigador resolverá”, dijo el patrullero.

Por último, mencionó que la situación hubiera cambiado mucho si él hubiera tenido una reacción agresiva: “Gracias a Dios pude reaccionar de buena forma”.

El mensaje del patrullero es que debe primar el respeto por el ser humano.

