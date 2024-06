Hija de víctima de feminicidio en Bogotá: pareja “había intentado ahorcarla varias veces”

Durante el 2024 se han presentado 88 feminicidios en Colombia. Se trata de mujeres que fueron asesinadas por sus compañeros sentimentales o exparejas, muchos de los cuales huyen de la justicia o tratan de ocultar su responsabilidad en los hechos.

Es el caso de un hombre de 36 años que golpeó brutalmente a su pareja en Bogotá y luego la llevó al hospital diciendo que ella se había caído en la casa. Lo que no sabía el asesino es que en la vivienda había cámaras de seguridad que registraron el crimen. Una juez lo envió a la cárcel.

>>>Por este video cayó en Bogotá un hombre que intentó ocultar crimen de su pareja

Los videos de las cámaras de seguridad de la casa donde vivía Sandra Patricia Gómez junto a su compañero sentimental, José Francisco Suárez, fueron claves para que las autoridades lograran capturar al hombre de 36 años, que dijo que la víctima se había caído en el baño.

Publicidad

Cuando dio esa declaración desconocía la existencia de las cámaras de seguridad que permitieron evidenciar la brutal golpiza que le propinó a la mujer de 53 años.



La pesadilla de mujer víctima de feminicidio

“Cuando hablamos con él, nos dijo que la había encontrado en el baño, la quiso auxiliar, que la había levantado, que ella le había dicho que se quería ir a dormir, pero que él le dijo que 'vamos al médico' y que ella le había dicho supuestamente que quería dormir, cuando las cosas fueron totalmente diferentes. Nos pudimos dar cuenta de los videos, (si no es) gracias a los videos, lo de mi mami se hubiera quedado así”, aseguró la hija de la víctima.

La hija de Sandra Patricia oculta su rostro por temor, pero no calla su voz para exigir justicia y para contar las atrocidades que vivió su mamá al lado del hombre que decía amarla, pero que terminó asesinándola.

Publicidad

“No denunció, a mí no me contó, pero sí le contó a las amigas, a las personas más cercanas a ella. Que le tenía miedo, el tipo era una persona celosa, era controlador, evitaba que tuviera amigas. Varias veces había intentado ahorcarla”, añadió la familiar.

Ese ciclo de violencia del que fue objeto Sandra Patricia lo describió la fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional de Bogotá durante la audiencia de imputación de cargos, donde reveló cómo este sujeto ejercía dominio sobre ella.

“La señora Sandra Patricia fue sometida a un ciclo de violencia física, psicológica y patrimonial por parte de José Francisco, quien la insultaba constantemente, la golpeaba, le quitaba su dinero, le prohibía hablar con personas, conductas todas estas que se daban, entre otras razones, por celos”, sostuvo la fiscal de la Unidad de Vida.

Pese a no aceptar el delito de feminicidio agravado, una juez cobijo con medida de aseguramiento en centro carcelario a José Francisco Suárez, quien se expone a una condena superior a los 40 años de cárcel.

Publicidad

>>>Mujer narró cómo su pareja casi la mata: “Me rompió la cabeza con un ladrillo y me apuñaló”