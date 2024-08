Indígenas asentados en Parque Nacional justifican uso del cepo contra 5 menores "necios"

En las últimas horas se conoció que cinco menores de edad de la comunidad embera asentados en el Parque Nacional, en Bogotá, fueron castigados en el cepo. Los niños indígenas pasaron varias horas atrapados en un artefacto hecho de madera.

>>> Vea más: Denuncian uso del cepo contra 5 menores en comunidad indígena asentada en Parque Nacional

¿Qué es el cepo?

Líderes indígenas aseguraron que este tipo de castigos ancestrales son la forma que ellos tienen de enseñar.

Miguel Ángel Sintua, líder indígena, explicó que se llevó a cabo el castigo a los menores porque fueron “necios. Maltrataron a la mamá, maltrataron al papá y por eso se merecen la sanción en el cepo”.

Publicidad

El Distrito aseguró que el Parque Nacional no es jurisdicción indígena, mientras que los líderes indicaron que, sin garantías, ellos aplicarán su ley en ese lugar.

Isabel Mercado, consejera para la Paz de Bogotá, sostuvo que “este no es un territorio colectivo, ni es un resguardo, pero tampoco se configuran los otros tres elementos que daría lugar a que se dé la jurisdicción indígena como lo es el elemento personal, el elemento institucional y el subjetivo”.

Publicidad

“Nosotros estamos en un sitio público, no hay garantías, no hay baños públicos, no hay alimentación. Por eso, nosotros, como estamos solos, queremos el cepo”, adujo Miguel Ángel Sintua.

El Gobierno Distrital afirmó que ha denunciado en tres ocasiones estos actos y se pedirá medida cautelar para fortalecer la última denuncia, buscando evitar este tipo de castigos.

¿Cuándo abandonarían el Parque Nacional los indígenas embera?

Mientras tanto, se está buscando acelerar las conversaciones para el retorno de las comunidades a sus territorios de este grupo de indígenas, que se daría entre el 28 y 30 de agosto.

>>> Le puede interesar: Difícil situación de niños embera en Parque Nacional: al menos 24 han muerto en 3 años