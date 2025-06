Conciliadores de reforma laboral acordaron acogerse al texto aprobado en el Senado

El Senado aprobó en último debate la reforma laboral, con 57 votos a favor y 31 en contra. Dos pasos le faltaban para pasar a sanción presidencial. El primero era la conciliación y el segundo la votación en Cámara y Senado.

Para la conciliación debían designarse dos representantes y dos senadores. Por la Cámara se eligió a María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, y Juan Camilo Londoño, de la Alianza Verde. Por Senado se nombró a Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, y Samy Merheg, del Partido Conservador.

Tras una reunión de casi una hora, adelantada en la tarde de este miércoles 18 de junio, los conciliadores acordaron acogerse al texto final del Senado de la República para aprobar la reforma laboral. Con esto, el proyecto será anunciado este jueves para que el viernes sea votado en las dos corporaciones. Minutos antes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, había manifestado precisamente “que el texto del Senado está mejor que el de la Cámara, ese es el que se podría acoger”.

Este 20 de junio culmina el actual periodo legislativo y es el último día que hay para que el proyecto radicado por el Gobierno de Gustavo Petro surta todos los procesos en el Congreso para que pueda pasar a sanción presidencial.

Si la reforma laboral cumple todo su proceso en el Legislativo, el Gobierno de Gustavo Petro ha señalado que derogaría el decreto de la consulta popular, el cual fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado, tras admitir una demanda que instauró el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y otros once parlamentarios.

Los puntos clave de la reforma laboral

Uno de los artículos más polémicos en el documento es el que aborda el tema del trabajo diurno y nocturno y plantea que las jornadas sean de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., y de 7:00 p.m. a 6:00 a.m. Se debe destacar que, en la legislación actual, la jornada nocturna empieza a las 9:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. No habrá excepciones para las micro y pequeñas empresas en la aplicación de esta ley, lo que quiere decir que todos los trabajadores empezarán su recargo nocturno desde las siete de la noche.

Otro punto álgido era el de los dominicales y festivos. Se decidió que el trabajador que labore los domingos o festivos tenga un recargo del 100% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario al que tenga derecho por los otros días de la semana.

Este porcentaje podrá ser gradual durante los próximos tres años y se manejaría de la siguiente forma:



Primer año 85%

Segundo año 95%

Tercer año 100%

También se aprobó la laboralización del contrato de aprendizaje de estudiantes del Sena. Así las cosas, se determinó que tendrán:



Contrato laboral del Sena para estudiantes en etapa lectiva: recibirán como pago el 75 por ciento de un salario mínimo mensual legal vigente más aseguramiento en salud y riesgos laborales.

Contrato laboral del Sena para estudiantes en etapa práctica: recibirán como pago un salario mínimo mensual legal vigente y todas las prestaciones de ley, tales como cesantías, vacaciones o primas de servicios.

