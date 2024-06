Lina Suárez, a quien su ex le disparó 6 veces, empezó a recibir ayudas: “No estoy sola”

Algunos colombianos se han solidarizado con Lina Suárez, la mujer que sobrevivió a seis disparos por parte de su expareja y podría no volver a caminar. Ya recibió una camilla, pañales y también su EPS se ha puesto al tanto de su situación de salud.

>>>Su expareja le disparó 6 veces y quizá no pueda volver a caminar: la sigue amenazando

“Quiero dar gracias a toda la comunidad porque sí, ya me llegó una camilla, he recibido pañales, he recibido mercado por parte de la gente. Entonces, estoy muy agradecida porque no estoy sola”, manifestó.

A Lina Suárez siempre le ha gustado tomarse fotografías y subirlas a sus redes sociales, pero, desde unos meses atrás, no había vuelto a captar su imagen con su celular por las amenazas y maltratos que había recibido de su excompañero sentimental.

Publicidad

Ante este infierno que estaba viviendo, Lina había acudido varias veces a la casa de justicia y comisaría de familia para pedir ayuda y denunciar lo que le venía ocurriendo.

La primera advertencia que le hizo la comisaría de familia de la localidad de Suba al agresor de Lina María Suárez fue el 23 de mayo de 2024. En este documento, la comisaría le dijo que no podía acercarse a ella, debía alejarse de su lugar de trabajo y le quedó prohibido hacerle llamadas telefónicas de cualquier tipo.

Publicidad

En el oficio también se pedían medidas de protección por parte de las autoridades.

No se cumplieron las medidas de protección para Lina Suárez

Sin embargo, nada de esto se cumplió. La expareja de Lina Suárez desafió a las autoridades y no obedeció las órdenes de la comisaría. Se dirigió al establecimiento comercial del barrio Suba donde la mujer trabajaba y allí le disparó en varias oportunidades.

Ante esta grave situación que se presentó ese día, hacia las seis de la tarde, la comisaría de familia nuevamente, como lo dice un segundo oficio, hizo un llamado con carácter urgente a la Policía y volvió a pedir medidas de protección. La comisaría también incluyó medidas de protección para los dos hijos de Lina.

Adicional a esto, la entidad también solicitó varias veces al Instituto de Medicina Legal valoración médica a Lina Suárez por cuenta de los maltratos y golpes que había recibido antes del ataque con el arma de fuego.

Publicidad

En otras denuncias que han presentado las autoridades, algunos familiares de Lina Suárez han dejado constancia de las amenazas que siguen recibiendo.

En una carpeta al lado de su camilla, la víctima guarda como pruebas clave estos documentos en los cuales evidenció en varias oportunidades que necesitaba ayuda.

Publicidad

Recibirá tratamiento

El médico Carlos Canencio, CEO de Biomedical Group, aseguró que la institución que dirige le va a realizar gracias el tratamiento completo a Lina Suárez para que pueda, más temprano que tarde, volver a caminar.

"Doctor, muchas gracias. Me quedo sin palabras porque, de verdad, no estoy sola. Yo sé que voy a volver a caminar", respondió Lina en medio de lágrimas de emoción.

>>>Tras recibir 6 disparos, se hizo la muerta para que su ex no la asesinara: quedó en video