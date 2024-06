La movilidad en Bogotá está mejor que hace 5 años, según Distrito: ¿y los trancones?

La Secretaría de Movilidad reveló la encuesta sobre cómo se desplazan los ciudadanos en Bogotá. Con una ciudad en obra y que alberga más de 7 millones de habitantes, los capitalinos han cambiado las formas de movilizarse. El Transmilenio se convirtió en uno de los medios de transporte más utilizados.

>>> Otros temas: Tubo del acueducto se rompió en Bogotá, en medio de racionamiento: agua tumbó varios árboles

“Es el único medio que hay en la actualidad para transportarse, aunque es un poco apretadito, con mucha congestión en las horas pico”, expresó Raúl González, usuario de Transmilenio.

El ciudadano Harold Alderete, en cambio, prefiere usar la bicicleta “porque es más práctico y para mí es como más seguro. Me rinde demasiado”.

Publicidad

Por su parte, Natalí Rodríguez asegura que suele usar Uber para desplazarse por Bogotá, pero cuando no le alcanza la plata, utiliza el Transmilenio.

La encuesta de movilidad 2023 señala que, así como se mueven Raúl, Harold y Natalie, de los más de 12 millones de viajes que se hacen a diario en Bogotá, la mayoría se realizan en transporte público.

Publicidad

¿Cómo se mueve la gente en Bogotá?

A diario se realizan 12.143.325 viajes en la capital colombiana, los cuales se dividen de la siguiente manera:



Transporte público: 4.211.486.

4.211.486. Peatonal: 3.342.400.

3.342.400. Automóvil: 1.692.598.

1.692.598. Motocicleta: 887.352.

887.352. Bicicleta: 886.655.

“Destacamos que más del 70% de los viajes que se hacen en Bogotá se realizan en modo sostenible de transporte, como el transporte público, la bicicleta y la caminata”, argumentó Claudia Díaz, secretaria de Movilidad de Bogotá.

Tanto mujeres como hombres han optado en su mayoría por formas sostenibles de transporte.

“Solamente camino, no me movilizo en ningún transporte público. La verdad es porque vivo cerca”, “La bicicleta es una mejor opción por los trancones y es un poquito más barato que el transporte público” y “Prefiero caminar, pienso que mucha quietud no es buena”, opinan algunos bogotanos.

Y aunque los trancones parecieran demostrar lo contrario, el estudio revela una disminución del 9% en los viajes en comparación con el 2019.

Publicidad

¿La razón? La implementación de la virtualidad durante la pandemia.

“Con el Plan Distrital de Desarrollo le apostamos que de aquí a 2027 el 74% de los viajes se realicen de forma sostenible”, recalcó la secretaria de Movilidad.

Publicidad

Los habitantes de Bogotá, en promedio, pasan 2,5 horas en viajes, es decir, 30 días al año en medio de desplazamientos principalmente para ir a estudiar o trabajar.

>>> Vea, además: Video del momento en que sicarios matan al coronel Elmer Fernández, director de La Modelo