Madre de Dilan Santiago lanza nueva hipótesis: ¿sospecha de alguien de su vereda en Usme?

A las 8 de la mañana de este 12 de febrero, ingresaron a los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, los familiares maternos y paternos del pequeño Dilan Santiago Castro.



Tanto los allegados de la mamá como del papá del bebé de 2 años, y los mismos padres, se encontraron en la entrada de la sede judicial. Sin embargo, no cruzaron palabra, solo mostraron su dolor ante la partida del niño.

"Desde el sábado que lo encontraron yo no lo he podido mirar. No se sabe si el niño fue abusado o asfixiado, porque el niño estaba morado. No se sabe si nos entregan el cuerpo hoy", dijo Derly Julieth Rivas, mamá de Dilan Santiago.

Derly también afirmó que, además de cargar con el dolor por la pérdida de su hijo, también está llevando el peso de acusaciones que le hacen a través de las redes sociales.

“¿Cómo voy a acabar con mi bebé? Es que yo no entiendo cómo hay gente que juzga sin saber el dolor que tiene uno, porque sí, a mí me pueden ver normal, pero si yo me tiro a una cama nunca voy a dar con el resultado del culpable de mi bebé”, reclamó la mamá de Dilan Santiago.



Aunque en un principio Derly señaló que no tenía enemigos ni sospechaba de ningún habitante del sector donde fue hallado el cuerpo de su hijo, ahora lanzó una nueva hipótesis: "Si no me querían ver en la vereda, me hubieran dicho de corazón: 'Váyase, mujer, váyase, mujer'. Pero no me hubieran hecho eso, de verdad".

Mientras los restos de Dilan Santiago continúan bajo estudios en Medicina Legal, la investigación por la muerte de este pequeño continúa y las autoridades siguen buscando pistas para determinar qué pasó con el pequeño.