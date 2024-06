Miles de niños, incluso bebés, han consumido drogas en Bogotá: "Marihuana, éxtasis, perico"

Un dramático panorama sobre el consumo de drogas en menores de edad enfrenta Bogotá. Se estima que hay por lo menos 11.000 en centros de rehabilitación de la ciudad. Las bandas delincuenciales han fijado su actividad en los entornos escolares.

Más de 6.000 se encuentran entre los 6 y 13 años, mientras que más de 4.500 están entre los 14 y los 17. Muchos de estos menores comenzaron a consumir en el colegio y en los entornos escolares.

Una persona que se inició en las drogas cuando estaba en grado octavo en el colegio y consumió durante dos años todo tipo de sustancias dio su testimonio. Durante 4 años estuvo batallando contra la adicción y hoy, mayor de edad, cuenta el infierno que vivió.

“Consumí marihuana, LSD, éxtasis, perico, algunos otros más. Lo hice porque estaba en un hueco de mi vida en donde no podía salir y no encontraba una salida, y no sabía cómo elevarme o cómo llegar a salir de un mundo oscuro en donde vivía. Y pues, por eso y por malas amistades, conocí el mundo oscuro de las drogas. La única recomendación que yo le doy a los jóvenes de hoy es que no consuman, que la vida tiene otros colores, que tiene otras soluciones y que siempre podemos llegar a un lugar mejor”, contó.

Rolando González, concejal de Bogotá, es la persona que le pone la lupa a este tema de las adicciones, tanto en colegios como en los entornos escolares.

“Hemos logrado establecer, según cifras oficiales, que hoy 11.000 menores de edad en la ciudad de Bogotá están en centros de rehabilitación, pero ojo que hay una cifra mucho más delicada: menores de un año, bebés, han consumido ya drogas en la ciudad de Bogotá. Tenemos una cifra de 28 menores de un año que han consumido ya drogas en Bogotá”, afirmó.

De igual manera, señaló que se observa cómo este fenómeno se ha aumentado en los adolescentes de la capital.

“Tenemos una cifra de 30.000 adolescentes, entre los 12 y los 17 años, que han consumido drogas en la ciudad de Bogotá y que consumen drogas en Bogotá, lo cual pues desde luego es una cifra alarmante, una cifra preocupante. Y vemos cómo se ha venido incrementando este flagelo en los entornos escolares en la ciudad de Bogotá”, manifestó.

En ese sentido, indicó que se le está “pidiendo a la Administración distrital que implemente de manera urgente un acuerdo donde se prohíba el consumo de estupefacientes en los entornos escolares en la ciudad de Bogotá y en los parques de Bogotá, para que los niños y adolescentes no sufran este flagelo”.

¿Cómo llegan estas sustancias a los colegios?

“Los jíbaros las empiezan a regalar alrededor de los entornos escolares y de los colegios para luego captar esta adicción de los jóvenes y de los niños en la ciudad de Bogotá. Recordemos que el 60% de estos niños y jóvenes que han consumido drogas lo han hecho motivados por un compañero del colegio, el restante 17% lo ha hecho en sus casas y el otro 12%, por voluntad propia”, explicó el concejal.

Y enfatizó que ese 60% “indica, desde luego, que muchas de estas amistades pues no están siendo las mejores amistades en la ciudad de Bogotá y, por el contrario, están llevando a los jóvenes y niños a consumir drogas en los colegios”.

De los 11.000 niños menores de edad que están hoy en centros de rehabilitación, 6.286 son entre los 6 y los 13 años.

“Lo que más consumen los niños y jóvenes hoy en la ciudad de Bogotá es marihuana, donde vemos que 30.000 de estos ya han consumido marihuana. Pero lo que más está consumiendo en la ciudad de Bogotá lo que más está matando hoy a los niños y a los jóvenes es la marihuana”, sentenció el concejal.

