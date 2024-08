Niño que huyó de casa en Bogotá para volverse youtuber fue encontrado por una fundación

En la madrugada de este martes, 27 de agosto de 2024, Noticias Caracol informó sobre un inquietante caso en el sur de Bogotá. Un niño de 9 años desapareció de su hogar después de dejar una carta en la que explicaba su intención de convertirse en youtuber. La carta decía: "Me fui porque he querido comida y quiero ser un youtuber, pero veo que no la voy a lograr. Estoy en la calle, no sé dónde estoy, solo quiero ser un niño bueno".

El menor fue visto en video por una cámara de seguridad del barrio, lo que facilitó su localización por parte de la fundación Monseñor Mario Revollo, que se dedica a ayudar a migrantes. La fundación encontró al niño deambulando y le brindó un lugar seguro hasta que su familia pudiera reunirse con él.

Intervención y Reencuentro

La madre del niño, Yenny Coraima, expresó su profunda gratitud y emoción al reencontrarse con su hijo. En sus palabras, dijo: “Si me está viendo, quiero que sepa que lo quiero mucho”. Tras recibir la noticia de la localización de su hijo, Yenny, acompañada por Noticias Caracol, fue a la fundación para recuperar a su hijo.

El menor fue entregado a su familia después de la intervención de la Policía de Infancia y Adolescencia. Se estableció un protocolo para asegurar el bienestar del niño y restablecer sus derechos, comenzando un proceso para fortalecer la unidad familiar.

Reflexión de una psicóloga tras este caso en Bogotá

La psicóloga Marieth Lozano ofreció una perspectiva sobre la situación y la creciente preocupación por el impacto de la tecnología en los jóvenes. Según Lozano, "efectivamente, es una situación que nos convoca a profesionales de la salud mental, a padres de familia y a docentes. Es crucial reconocer la importancia de restringir el uso de las pantallas, incluso como medios de distracción. Los niños deben ser guiados para comprender la diferencia entre los modelos que ven en redes sociales y la realidad de las profesiones".

Lozano también destacó que el uso desmedido de dispositivos móviles puede llevar a adicciones y una visión distorsionada de la realidad. "El uso de la tecnología debe ser manejado con precaución, y es esencial encontrar un equilibrio entre el tiempo en pantalla y otras actividades que fomenten el desarrollo físico y emocional de los niños", enfatizó.

En cuanto a la edad adecuada para tener un teléfono celular, Lozano sugirió que “no está dictado específicamente por organismos de salud, pero se recomienda que los dispositivos móviles no se introduzcan en la vida de los niños durante la infancia. La adolescencia es una etapa más adecuada, siempre con acompañamiento y supervisión”.

El caso del niño subraya la necesidad de un mayor control y orientación por parte de los adultos para evitar que los menores se vean atrapados en obsesiones tecnológicas que pueden poner en riesgo su bienestar.