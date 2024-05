Papá de Carlos David Ruiz no cree que su hijo se haya quitado la vida

Álvaro Ruiz, padre de Carlos David Ruiz, habló con Noticias Caracol sobre la muerte de su hijo en Corferias, cuando asistía al Baum Festival. Descartó que el joven se hubiera quitado la vida.

Ruiz, que llegó en la madrugada del domingo desde Valledupar para sumarse a la búsqueda de Carlos David Ruiz, comentó que “él y yo hablamos permanentemente, pero el viernes no pudimos conversar”.

“Supe de él porque lo llamé el sábado y me contestó un amigo, y le pregunté que por qué tenía el celular, y me dijo: ‘porque estamos buscando a Carlos, que se había extraviado en la madrugada’”.

De inmediato buscó cómo trasladarse a Bogotá para buscar a su hijo, cuyo cuerpo fue localizado el domingo 26 de mayo en la tarde en un contenedor de agua de Corferias.

Este martes 28 de mayo, el cuerpo de Carlos David Ruiz es trasladado a Valledupar, en Cesar, de donde era oriundo el ingeniero civil de 25 años.

Denuncian que en Corferias sabían que había un cuerpo

Un empleado en Corferias habló con el Ojo de la Noche de Noticias Caracol y afirmó que había empleados del lugar que sabían que había un cuerpo, el cual horas después se confirmó era el de Carlos David Ruiz, pero ocultaron la información para que el Baum Festival no fuera cancelado.

Según su relato, el sábado 25 de mayo, cuando llegó a laborar, "me dijeron ‘hubo un muerto anoche en Corferias, pero no quieren que ni lo sepa Fiscalía ni periodismo para no tirarse nada (...) la organización del evento (Baum Festival), porque faltaba lo más grande, que era el sábado por la noche, que era el lleno total”.

Sin embargo, el reporte del hallazgo del cadáver de Carlos David Ruiz se entregó un día después, el domingo en la tarde.

