Papá denuncia que conductor de aplicación habría abusado de su hija menor de edad

En Bogotá, el papá de una menor de 15 años denunció que un conductor de la aplicación de transporte Didi, al parecer, abusó de su hija. El hecho, según su testimonio, ocurrió en la localidad de Bosa cuando la adolescente se movilizaba al colegio.



En su denuncia, el hombre asegura que pidió el servicio de transporte desde su celular, algo que suele hacer cuando la menor no puede viajar hasta la institución educativa en bicicleta.

Mientras seguía el viaje desde su teléfono, el sujeto se percató de que este no iniciaba y se preocupó: "Se me hizo extraño. Llamé a mi hija, pero ella ya me estaba marcando. Cuando le contesté me dijo que había sido horrible, que desde que se subió al carro el señor la comenzó a tocar".

Al parecer, el conductor ya había planeado toda la situación: "Le decía que actuaran como si fueran novios y le preguntaba con quién vivía, le pedía nombres y cuánto ganaban sus papás. El tipo paró en una estación de gasolina, la besaba y la tocaba de forma abusiva. El susto la tenía aterrada".



Según El Tiempo, la niña le rogaba que la dejara bajar, pero el conductor le decía que no y que se iban a ir para otro lado: “Le decía que le diera su número, que ella ya era una adulta. Cuando tuvieron que parar en un semáforo mi hija abrió la puerta y salió corriendo para su colegio. Activaron todas las alarmas, llamaron a la Secretaría de la Salud, mandaron a una psicóloga que habló con ella y nos hicieron un traslado a la clínica Santa María del Lago. Estamos a la espera de que llegue el investigador de la Policía”.

El padre de la menor también comentó que su hija reconoció al sujeto y que ya están en la búsqueda a través de las cámaras de seguridad.

Ellos esperan el pronunciamiento por parte de DIDI y piden a las autoridades celeridad en las investigaciones.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320

Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

