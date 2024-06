Paseo millonario en Bogotá: profesora vivió momentos de zozobra tras haber tomado un taxi

La inseguridad parece ser el pan de cada día de los ciudadanos de la capital. Esta vez, una de las más recientes víctimas de los delincuentes fue la profesora Johanna Henao, quien fue asaltada en un paseo millonario en Bogotá.

En conversación con Noticias Caracol Ahora, la docente explicó que los hechos se remontan al pasado 15 de junio, cuando ella se encontraba departiendo con unos amigos en la Zona T de Bogotá. Junto con una compañera de trabajo tomaron un taxi, sin imaginarse que se iba a convertir en la peor noche de sus vidas, pues no solo las robaron, también las golpearon brutalmente.

“El taxi avanzó y después de cierto tiempo tres hombres se montaron, dos atrás y uno adelante, y nos quitaron todos nuestros objetos y nos empezaron a golpear. Nos secuestraron durante dos horas y en esas dos horas nos golpeaban, nos enterraban cuchillos, nos insultaban, nos decían que nos iban a matar, que nos iban a violar”, comentó la profesora Johanna Henao.

Recordó que en medio del secuestro, los ladrones “nos cogieron del pelo, nos bajaron las cabezas y ahí empezaron a insultarnos, a quitarnos las joyas y a pedirnos claves de los celulares, de las cuentas y a pegarnos, a darnos puños”.

Puntualizó que los delincuentes luego les “vaciaron las cuentas suizas y de Davivienda también”.

“Yo pensé que me iban a matar. En un momento dado ellos dijeron que les pasaran los cuchillos y pues lo único que yo hacía era rogarles que no me mataran, y llorar y gritar”, estos son algunos de los recuerdos más traumáticos que tiene la víctima.

“La Policía nunca llegó, no hicieron nada”: profesora víctima de paseo millonario

Compartió que a pesar de que el novio de su amiga estaba siguiendo el recorrido y se percató de que la ruta que estaban tomando las mujeres era una diferente, empezó a llamar a la línea de emergencia 123, pero a pesar de que lo hizo en dos oportunidades, “la Policía nunca llegó, no hicieron nada”.

La docente, extranjera, comentó que los ladrones que les hicieron el paseo millonario las dejaron en el sur de la capital.

Estaban perdidas y sumamente heridas

“Estábamos muy heridas y empezamos a caminar para buscar ayuda. Encontramos una tienda que estaba abierta donde había varias personas que se negaron a ayudarnos en un primer momento. Les pedíamos que, por favor, nos dejaran hacer una llamada, pero nadie quería, y después alguien dijo: ‘Bueno, yo lo único que puedo hacer por ustedes es llamar a la Policía’”, recalcó la víctima del paseo millonario en Bogotá.

Ambas mujeres fueron trasladadas por las autoridades a un centro de atención médica y, según revela la profesora Johanna Henao, “no nos tomaron ninguna declaración, ninguna denuncia se hizo en ese momento. Lo único que nos dijeron es: ‘Tienen que ir a poner la denuncia’”.

Lamenta el incremento de inseguridad en el país

“Colombia no es la misma que hace 6 meses cuando me quise venir a vivir a este país, y pues todo lo que está pasando a nivel mental es como más difícil de decirme que puedo seguir viviendo en este país o no. Yo ahora voy a volver a Suiza, donde mi familia, y no sé si tenga fuerzas para volver a este país”.

