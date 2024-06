Pitbulls atacan a otros perros y personas en Usaquén: “Uno le mordió la pierna a mi hija”

Los habitantes del barrio Santa Cecilia, ubicado en la parte alta de la localidad de Usaquén, norte de Bogotá, están atemorizados por los ataques que han recibido ellos y sus mascotas por parte de unos perros pitbull que andan sueltos por el sector. Ya varias personas han resultado heridas e incluso algunos animales han muerto. Denuncian que la situación se viene presentando desde hace 10 meses.

“A mi niña, un perro de esos le mordió una pierna, estuvo incapacitada dos meses. No pudo asistir a la universidad. Fue muy afectada. Ahorita la cicatrización está imposible”, aseguró una de las vecinas afectadas.

Otra ciudadana también manifestó que su hija fue víctima de un perro que está en la cuadra donde se encuentra su vivienda.

“Supuestamente, el perro no tiene dueño, porque uno va y se queja con la señora y dice que el perro no es de ella y que no es de ella”, sostuvo la mujer.

El problema es que muchas personas alimentan a estos perros que están en la calle, pero, en el momento que uno de ellos ataca a alguien, niegan que esa sea su mascota.

Agresión de perros pitbull a otras mascotas

Lucas es una mascota pequeña que, según su dueña, fue agredida el año pasado por otro perro.

“Fue atacado en el mes de septiembre con múltiples heridas en la cabeza, dorso y piernas, con otro perro también de la cuadra que fue lastimado gravemente. Tuvimos que llevarlos a veterinarios, gastos de veterinario enormemente, que nos tocó a los de la cuadra reunir para poder pagar los gastos de estos dos perros”, contó.

Añadió que, “lastimosamente, los perros no se pueden sacar a la calle, no se pueden dejar en la calle, porque llegan estos perros a atacar, a lastimarlos, permanecen en la calle para arriba y para abajo sin bozal, sin correa, sin un acompañante adulto”.

¿Qué dicen autoridades frente a ataques de estos pitbull?

La comunidad ha llamado al Instituto de Protección Animal, Policía y Secretaría de Salud de Bogotá para reportar la situación.

Responden “que no tienen posibilidad, que en este momento no pueden y necesitamos que nos colaboren. La Alcaldía tampoco tiene posibilidad, no se hacen presentes acá y no podemos tener esos perros en la calle”, detalló la dueña de Lucas.

De a acuerdo con el Instituto de Protección Animal, en Bogotá hay más de 66.000 perros deambulando sin un dueño y las localidades con mayor abundancia son Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal y Suba.

