Por desaparición de Sara Sofía Galván, mamá y padrastro de la pequeña fueron condenados

Este martes, 27 de febrero de 2024, una juez condenó a la mamá y padrastro de la pequeña Sara Sofía Galván por el delito de desaparición forzada agravada. Los hechos que motivaron esta decisión ocurrieron en el suroccidente de Bogotá durante enero de 2021.



La togada hizo un recuento del caso en medio de la diligencia y señaló que se encontraron varias contradicciones por parte de Carolina Galván, madre de la menor de edad, en sus testimonios a las autoridades.

Esta mujer precisó anteriormente que había regalado a la niña a otra persona, luego señaló que fue Nilson Díaz, el padrastro de la pequeña, quien envolvió el cuerpo y la arrojó al río Tunjuelito luego de que, al parecer, la menor sufriera un episodio de enfermedad que le habría cobrado la vida.

Es importante mencionar que la Procuraduría General de la Nación anteriormente solicitó la absolución de Carolina Galván, pues el ente de control enfatizó que la ciudadana presenta problemas cognitivos, por lo que no sabía diferenciar entre el bien y el mal durante los hechos.

Sin embargo, en medio de la audiencia de sentido de fallo condenatorio este martes, la juez tercera especializada dejó en claro que la mamá de Sara Sofía Galván es totalmente consciente de sus actuaciones.



¿Por qué a los condenados no se les imputó el delito de homicidio?

A Carolina Galván y Nilson Díaz, mamá y padrastro de la pequeña respectivamente, no se les imputó el delito de homicidio porque el cuerpo de la menor de edad no ha podido ser encontrado.

La togada señaló también que Sara Sofía Galván aún podría continuar con vida y estar siendo víctima de diferentes delitos.

Por este caso, la Fiscalía General de la Nación pide una pena máxima de 45 años de cárcel. La defensa de las víctimas pidió además que no se debería conceder ningún tipo de beneficio a Carolina Galván ni Nilson Díaz, teniendo en cuenta que fue un delito cometido en contra de una menor de edad.

