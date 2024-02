¿Por qué la condena contra mamá y padrastro de Sara Sofía Galván no fue por homicidio?

Carolina Galván y Nilson Díaz, mamá y padrastro de la pequeña Sara Sofía Galván, fueron condenados por el delito de desaparición forzada agravada en una nueva audiencia que tuvo lugar en horas de la tarde de este martes, 27 de febrero de 2024.



La juez tercera especializada tomó la determinación tras analizar diferentes tópicos del caso, en el que la menor de edad desapareció durante hechos ocurridos en el suroccidente de Bogotá, en el mes de enero de 2021, cuando tenía dos años.



¿Por qué la condena contra la madre y padrastro de Sara Sofía Galván no fue por homicidio?

Llamó la atención que Carolina Galván y Nilson Díaz no fueron imputados por el delito de homicidio. Esto no sucedió debido a que el cuerpo de la menor de edad no ha podido ser encontrado.

La jueza que emitió el sentido de fallo condenatorio señaló también que Sara Sofía Galván aún podría continuar con vida y estar siendo víctima de diferentes delitos.



Por este caso, la Fiscalía General de la Nación pide una pena máxima de 45 años de cárcel. La defensa de las víctimas pidió además que no se debería conceder ningún tipo de beneficio a Carolina Galván ni Nilson Díaz, teniendo en cuenta que fue un delito cometido en contra de una menor de edad.

Publicidad

El monto de la condena en contra de la mamá y padrastro de la pequeña Sara Sofía Galván se conocerá en la fecha que fije la judicatura.