¿Qué pasó con Dilan Santiago? Estas son las dudas sobre caso del niño hallado muerto en Usme

La causa de la muerte de Dilan Santiago Castro, que ha conmocionado a Colombia, aún sigue sin resolverse. Más familiares tendrán que rendir su versión ante la Fiscalía General de la Nación.



Luego de que en el Ojo de la Noche de Noticias Caracol se diera a conocer la desaparición del pequeño Dilan Santiago el pasado 6 de febrero, el hecho generó conmoción en todo el país. Según la versión de su mamá y su abuela materna, el pequeño había desaparecido de manera misteriosa en su casa mientras la madre del menor realizaba labores domésticas.

“La mamá lo dejó en la cocina mientras ella salía a echar una ropa en jabón y traía leña. Cuando ella entró a la cocina, el niño ya no estaba”, narró la abuela del niño.

La esperanza de que Dilan Santiago apareciera con vida se derrumbó en la mañana del 10 de febrero, cuando un equipo de Noticias Caracol y la Policía de búsqueda y rescate recibieron la noticia de que al pequeño lo encontraron muerto en un cultivo de papa.

De inmediato, las labores de investigación por parte de las autoridades iniciaron, interrogando a cada una de las personas que vivían y habían compartido por última vez con el pequeño Dilan Santiago.



Desde que el niño desapareció, su madre ha asegurado que se separó del padre del pequeño por violencia intrafamiliar y por cómo este trataba a Dilan.



"El papá al comienzo le andaba muy duro. Él lo regañaba mucho, le pegaba con la chancleta y a mí no me gustaba. Yo por eso lo dejé, porque le andaba muy duro al niño. Me escribió para decirme por qué lo estábamos juzgando y yo le dije que si él no tiene nada que ver que se presente (ante la Fiscalía)", indicó el 10 de febrero Derly Julieth Rivas, mamá del menor.

Ante esta acusación, el papá del menor afirmó que desde hace un mes y medio no tenía contacto con su hijo ni con la madre.

"La separación de ella conmigo fueron problemas personales entre nosotros dos. Ya la convivencia no se pudo más y hubo un problema delicado con ella", explicó Marlon Castro, papá de Dilan Santiago.

Por su parte, la tía paterna del pequeño Dilan Santiago dijo al borde del llanto que "tenía la esperanza de que mi niño apareciera con vida, que estuviera bien. Colaboré con la Sijín de Líbano, con el Gaula, me desplacé a donde ellos iban".

En este momento, el cadáver de Dilan Santiago se encuentra en Medicina Legal, donde se le ha practicado la respectiva necropsia con el fin de determinar la causa de su muerte.

Por su parte, los investigadores continúan con los interrogatorios a los familiares del menor.