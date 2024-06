¿Quiénes están detrás de las intimidaciones a la directora de la cárcel La Modelo?

Tras el crimen del coronel Elmer Fernández a manos de dos sicarios que le dispararon mientras se movilizaba en la carrera 30 con calle 80, en Bogotá, el 16 de mayo de 2024, la mayor Nancy Pérez asumió la dirección de la cárcel La Modelo desde ese día.

>>> Vea más: Directora de cárcel La Modelo recibió camioneta blindada tras amenazas en su contra

Pasaron 18 días en el cargo y ya la directora de La Modelo recibió amenazas de personas que estarían recluidas en el patio 4 de la prisión.

Ese es el mismo patio donde alias Pedro Pluma había amenazado al asesinado coronel Elmer Fernández.

Publicidad

El panfleto dice lo siguiente: “Un cordial saludo, señora directora. Con el debido respeto que usted se merece, le doy 72 horas para que me saque estas dos personas del patio 4A, son pasilleros del pasillo 8. Si en 72 horas estas personas están, no creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas. Todavía allí en esa cárcel hago objetivo militar a usted y la guardia”.

Los dos nombres de los sujetos que parecen en un video están detenidos en la cárcel La Modelo y están encerrados en sus celdas. Desde allí hicieron una grabación en donde niegan cualquier responsabilidad sobre las amenazas contra la mayor Pérez.

Publicidad

Más allá de negar la responsabilidad en los hechos, se evidencia que los internos pueden tener acceso a teléfonos celulares que incluso usarían para hacer extorsiones.

Las autoridades lograron capturar al hombre que confesó que le pagaron para dejar los panfletos.

“Se logra la captura de una persona que, momentos antes, se encontraba lanzando panfletos amenazantes en la cárcel La Modelo. En este panfleto realizaban exigencias a la directora actual del centro penitenciario, dándole un plazo de 72 horas para trasladar a dos personas entre patios”, manifestó el coronel William Lara, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La otra intimidación que la misma directora de La Modelo alertó al comandante de la Policía de Bogotá, general José Daniel Gualdrón, involucraría a todos los funcionarios del Inpec que trabajan en la cárcel El Buen Pastor, La Picota y La Modelo.

Publicidad

La mayor Nancy Pérez refiere que alias el Cebollero sería el responsable de dicho plan para asesinar a los guardianes.

Sobre la investigación del asesinato del coronel Fernández aún no hay capturados. Tres fiscales están a cargo de las averiguaciones para establecer quiénes y por qué mataron al director de La Modelo.

Publicidad

>>> Le puede interesar: Video del momento en que sicarios matan al coronel Elmer Fernández, director de La Modelo