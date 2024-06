Representante del CSU culpa al gobierno Petro de la crisis en Universidad Nacional

Un grupo de exrectores de la Universidad Nacional de Colombia envió una dura carta a la ministra de Educación, Aurora Vergara, a propósito de la crisis que atraviesa actualmente la institución.

"Quienes figuramos abajo, exrectores de la Universidad Nacional de Colombia, nos permitimos informarle que, a partir de la fecha y hasta cuando se conozca el pronunciamiento de fondo por parte del Consejo de Estado sobre las recientes designaciones de rector, nos abstenemos de formar parte del Consejo Superior Universitario", dice el documento.

En la misiva, los exrectores también consideran que la forma como se designó al profesor Leopoldo Múnera Ruiz, como nuevo rector de la Universidad Nacional, “es contraria a la institucionalidad debida”.

“Así mismo, creemos que la manera como recientemente se ha conformado el Consejo Superior Universitario es inocultablemente política, dejando a un lado el enfoque académico que un cuerpo colegiado de estas características debe garantizar”, anota la carta.

Por lo tanto, los exrectores señalan que, en su concepto, “se ha transgredido el principio constitucional de la autonomía universitaria, que permite que las universidades se consoliden como faros intelectuales” de Colombia, “alejadas de intereses no académicos y presiones políticas de cualquier índole”.

Diego Torres, representante profesoral del CSU de la Universidad Nacional, habló al respecto en diálogo con Noticias Caracol.

“Es una clara muestra de la crisis a la cual nos llevó el Gobierno, llevamos ya prácticamente 3 meses en la cual las ambigüedades de la ministra, la falta de decisión, la falta de claridad y las jugadas totalmente ocultas y en contra de la ley han hecho que la universidad se encuentre en uno de sus peores crisis en más de 40 años y que se haya roto la autonomía universitaria”, aseguró.

Sostuvo que CSU se politizó. “Tenemos miembros de consejo que no son miembros académicos. Las representantes del presidente ante el Consejo Superior Universitario están totalmente politizadas, no son personas técnicas, ya el señor Leopoldo Múnera ha dicho que va detrás de la constituyente, cuando en la universidad no tenemos nada parecido a una constitución. Es absolutamente claro que este consejo superior no atiende las necesidades de un ente académico y está buscando utilizando una falsa idea de democracia distraer a la sociedad de los grandes problemas del país”, puntualizó.

