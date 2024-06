Señalado asesino de niña de 3 años en Bogotá habría anticipado lo que iba a hacer

Continúa la consternación por lamuerte de una niña de 3 años en la localidad de Bosa, sur de Bogotá.En conversación con Noticias Caracol Ahora, una familiar de la víctima contó cuál era el infierno que vivía la mamá de la pequeña junto con su pareja, señalado de haberla violentado.

>>> Doloroso relato de familiar de niña asesinada en Bogotá: “Él la mató delante de la mamá”

La tía de la mamá de la menor comentó que su sobrina vivió una temporada con ella y que en ese tiempo “yo le dije que, por favor, no volviera con este hombre porque él la iba a matar a ella o a sus niñas”.

Añadió que “él terminó haciendo lo que siempre le dijo, que la iba a matar a ella o a sus hijas. Acabó con un angelito que no tenía nada que ver. Yo quiero pedir justicia para mi sobrina. Que esto no quede impune, que esto no quede como otros homicidios y que no quede solo en un papel”.

Esta familiar recalcó que el padrastro de la menor, quien fue capturado en Bogotá, “tenía a toda la familia amenazada, a la familia de mi sobrina, a sus hermanos, a sus otras hijas las tenía amenazadas, porque es un hombre peligroso allá en Bosa”.

¿Qué pasó en la captura de este sujeto?

La captura se dio cuando uniformados adscritos a la estación de Policía de Kennedy retuvieron al hombre y le pidieron documentación para verificar sus antecedentes judiciales. En aquel momento, para verificar el código email de su teléfono, un uniformado se percató de que, al parecer, estaba a la vista un video donde se observaba contenido sexual que involucraría a una menor de edad.

Por tal motivo, el padrastro de la niña de 3 años fue llevado a la estación de Policía por el delito de pornografía infantil. Una vez llegó al sitio, los agentes se percataron de que él tenía antecedentes, entre ellos, el de violencia intrafamiliar.

El presunto agresor de la niña de 3 años aún permanece en la estación de Policía de Kennedy y su celular es analizado por los forenses.

>>> Familiar de niña fallecida en Bogotá dijo que su padrastro la golpeó “hasta que la mató”