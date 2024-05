Señalado de matar a Steffany Barranco en centro comercial Santafé tenía dos hijos con ella

Se siguen conociendo nuevos datos del feminicidio ocurrido en el interior del centro comercial Santafé, en Bogotá, donde un hombre asesinó a su expareja con arma cortopunzante, según autoridades.

El individuo llegó al establecimiento donde trabajaba la víctima, identificada como Steffany Barranco Oquendo, y la atacó con un cuchillo hasta acabar con su vida, de acuerdo con la investigación. Posteriormente, este hombre se hirió con el objeto en el abdomen y el rostro.

La víctima de feminicidio en el centro comercial Santafé murió en el lugar de los hechos, mientras que el presunto agresor fue trasladado a un centro asistencial.

Esto se sabe del señalado feminicida

Familiares de la víctima le contaron a Noticias Caracol que el sujeto, que lleva por nombre Iván, tenía comportamientos agresivos con Steffany Barranco Oquendo. Incluso, en una oportunidad, llegó a cortarle toda su ropa.

“Ella me dijo ‘papi, vente para Bogotá para que me ayudes con los niños porque me voy. Ellos venían teniendo problemas porque él, unos días antes, le picó toda la ropa”, expresó Alonso Barranco, padre de Steffany.

Víctima no denunció amenazas

La mayor Viviana Alvarado, jefa de la estrategia Bogotá Ciudad Púrpura, indicó que la víctima de feminicidio no había denunciado amenazas en su contra.

Sobre el caso, la uniformada dijo que “es un repudiable hecho que lamentamos en la ciudad de Bogotá el día de hoy. En horas de la tarde en un centro comercial al norte de la ciudad, el victimario, luego de una acalorada pelea con su expareja, la agrede en múltiples ocasiones con un arma cortopunzante y le quita la vida. Él se autolesiona con la misma arma y tiene lesiones de consideración”.

Asimismo, según la mayor, la víctima había entrado a trabajar hace poco al local en el que fue ultimada: “Es una mujer de 32 años que llevaba relativamente poco tiempo trabajando en ese local. El resto de información hace parte de la línea investigativa de este caso”.

