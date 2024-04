“Si no queremos que el racionamiento de agua se agrave” hay que ahorrar: CAR Cundinamarca

Alfred Ignacio Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, habló con Noticias Caracol sobre el nivel de los embalses y si las lluvias que han caído en los últimos días son suficientes para pensar en suspender el racionamiento de agua.



“Lo que tenemos que entender todos los colombianos es que vivimos en una nueva realidad. El cambio climático nos va a generar estos fenómenos extremos de manera permanente, de sequías, de eventos de Niño y tenemos que modificar nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos de producción. Estas medidas no pueden ser temporales, estas medidas tienen que ser definitivas y todos nos tenemos que comprometer. Es un poco absurdo que haya conjuntos que el día del racionamiento estén utilizando sus tanques de reserva; es decir, que para ellos no hay racionamiento. Esto es un tema de cultura ambiental, de educación ambiental, de responsabilidad social, donde todos tenemos que ayudar y tenemos que ser muy juiciosos con las medidas si no queremos que el racionamiento de agua se agrave, porque podría pasar que si no tenemos lluvias importantes y los niveles del embalse Chuza, del sistema de Chingaza siguen por debajo del 20%, las medidas no sólo se mantendrían, sino que podrían incrementarse en la temporada seca que viene de los meses de junio, julio, agosto y septiembre”, señaló.



¿Han servido las lluvias?

El director de la CAR dijo que aunque “estamos teniendo las primeras lluvias de esta temporada invernal, luego de cinco meses de sequía los suelos están completamente deshidratados. Entonces, ¿qué está sucediendo? Estas primeras lluvias nos sirven para hidratar los suelos, pero una parte importante del recurso hídrico que nos está llegando se queda en el suelo, en las plantas, en las raíces de los árboles y muy poco nos está llegando a los embalses. Por eso todavía tenemos los embalses en su mayoría en un nivel descendente. Solo hemos tenido un ligero incremento en el sistema Chingaza -en Chuza y San Rafael-, pero inferior al 1%. Necesitamos que llueva con mayor intensidad, que los suelos estén completamente saturados para que puedan alimentar las fuentes hídricas, que a su vez recargan los embalses”.

Esa mayor intensidad a la que el funcionario se refiere es que “necesitamos que llueva por encima de los promedios históricos normales. Les voy a poner un ejemplo. El embalse de Chuza, para que mantenga sus niveles normales, necesitamos que llueva lo que históricamente ha llovido aumentado en un 100%. Históricamente allí llueve cerca de 10 metros cúbicos por segundo, pero al embalse le estamos sacando la misma cantidad, entre 9 y 10 metros cúbicos por segundo. Entonces, si queremos que el embalse incremente de manera significativa, vamos a necesitar que lluevan 20 metros por segundo, el doble de los registros históricos de los últimos cinco años. Por eso lo que requerimos es que los ciudadanos sigan ahorrando recurso hídrico en sus hogares, que logremos esa meta de 15 metros cúbicos que no se ha logrado todavía, pero que las lluvias que tengamos ahora sean mucho más intensas y mucho más frecuentes en las zonas donde los embalses se recargan”.

¿Hay medidas alternativas al racionamiento de agua?

“Estamos convocando a una mesa técnica junto con el gobernador del departamento de Cundinamarca, Jorge Rey; el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Estaremos el día lunes, a partir de las nueve de la mañana, instalando esta mesa técnica permanente. Allí vamos a buscar soluciones en el corto, el mediano y el largo plazo”, explicó Ballesteros.

“En el corto plazo hay que buscar alternativas de abastecimiento de agua potable para Bogotá y todos los municipios del departamento: aguas subterráneas, nuevos embalses, aprovechamiento de aguas lluvias, reuso de aguas grises, aprovechamiento de aguas residuales; en el largo plazo, conservación de los ecosistemas con las comunidades, recuperación de microcuencas, compra de predios, hay que reducir las pérdidas también”.

Insistió en que superar el racionamiento de agua “es responsabilidad de todos”.