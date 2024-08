“Te amo papá, pero prefiero verte con Dios”: hija de Javier Acosta ante eutanasia

Javier Acosta, un hincha ferviente de Millonarios y quien hace poco hizo un diplomado en psicología y salud, pidió la eutanasia tras ser diagnosticado con osteomielitis por una bacteria que adquirió en una piscina hace 5 años y desarrollar un cáncer que de sus huesos pasó a su sangre. Su hija ha sido un apoyo fundamental para tomar esa decisión.

La pequeña habló con él el pasado sábado 24 de agosto, antes de que le notificaran a Javier que le iban a practicar la eutanasia.

¿Qué le dijo la pequeña a Javier Acosta?

“Es tan madura que se sentó en mi cama acá, en el hospital, y me dijo: ‘papi, te voy a decir una cosa: te amo con mi vida’”, contó este padre soltero.

“Te amo con mi vida, pa’, eres es el primer amor de una hija, de una mujer. Es el papá. Eres mi vida pa’, te amo, pero prefiero que estés con Dios a verte seguir sufriendo en una cama, pa’”, fueron las palabras de la niña.

Para Javier Acosta, lo que escuchó de su pequeña “es como una motivación, saber que mi hija tan pequeña es tan madura”.

El joven vive con su mamá, "mi hermana, mi hija y mi papá, y no solamente sufro yo, sufren ellos también porque están acostumbrados a verme salir en el carro, aquí, allá, moverme. Hace poquito me gradué de la universidad, hice un diplomado en psicología y salud, me gusta moverme, entonces al imaginarme mi vida sin mis piernas, en una cama, con antibióticos, viendo a mi hija cuidarme, perdiendo su oportunidad de tener una infancia, una niñez, una juventud, dije no voy más con eso, yo quiero la eutanasia”.

Toda su familia respalda su decisión

Javier Acosta destaca que “mi mamá me apoya y me dice 'mi amor, tú estás sufriendo. Todos tenemos que sufrir, pero estamos contigo hasta el final'. Mi hermana, que es mi ángel, porque es una enfermera. Tener una enfermera en casa después de algo de esto es una bendición. Es como si tú eres adicto al pan y tu papá es panadero. Eres feliz. Mi hermana siempre estuvo ahí. Lo que es mi papá, mi mamá, mi hermana me apoyan y vamos al fuego hasta el final, todos como familia”.

“Le doy gracias a la vida, a la muerte, le doy gracias a todos los golpes”

Javier Acosta pidió a quienes vieron su entrevista en Noticias Caracol en vivo que “valoremos cada instante con nuestra familia, cuidemos nuestra salud, amémonos siempre, perdonémonos los unos a los otros, como dice el Padre Nuestro, vivamos en paz”.

“Cada vez que tengan un dolor o se sientan que no pueden más, acuérdense de que hay personas que sufrimos un poquito más. Pero mira la alegría con la que hablamos, que sé que me voy a morir en dos días o tres días, pero mírame la sonrisa y mírame la actitud. En el cielo estaremos todos y le diremos a San Pedro ‘voy para allá, ábreme esas puertas que vamos a ser felices y a tratar de cambiar el mundo de a poquito’”, agregó.

Javier Acosta reiteró su agradecimiento “a la vida, a la muerte, le doy gracias a todos los golpes. Le doy gracias a todos los obstáculos que tuve que pasar para llegar acá. Le doy gracias a esta enfermedad porque aprendí a valorar a mi familia, porque aprendí a perdonar a mi familia, porque aprendí a perdonar a quienes me hicieron daño, porque me voy de este mundo y de esta vida feliz, tranquilo, sin odio, sin rencores, con una paz que tú no te imaginas, con esa paz con la que estamos haciendo esta entrevista, con esta paz me voy hacia el cielo porque sé que voy para el cielo y sé que hay una vida después de la muerte”.

“Muchas gracias por darme este adiós porque sé que me fui, me iré despedido por mi equipo, mi club, mi ídolo”, finalizó en el diálogo con Noticias Caracol en vivo.