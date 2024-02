Tía de Sara Sofía pide que mamá y padrastro “no salgan libres, ellos saben qué pasó”

“Justicia. Yo hoy anhelo y lo que más anhela mi corazón, mi familia, es que hoy sea un día histórico para Sara Sofía, ya que su mamá no la defendió, que el fallo de esta juez sea a favor de Sara y no en contra de Sara”, eso afirma Xiomara Galván, tía de la pequeña de 2 años que desapareció cuando se encontraba bajo el cuidado de su mamá, Carolina Galván, y su padrastro, Nilson Díaz. Y es que este martes 27 de febrero se conocerá si son absueltos o condenados por lo que le pasó a la niña.



Hay una posición de la Procuraduría General de la Nación que dice que se debe declarar inimputable a la mamá y absolver a Nilson Díaz. ¿Qué piensa de eso?

“Es algo de no creer, la verdad, que la Procuraduría dijera eso porque entonces ¿quiénes más son los responsables de la desaparición y qué pudo haber pasado con Sara Sofía? Es algo de no creer, ¿cómo van a absolver directamente a Nilson y no imputar a Carolina sabiendo que ellos son los responsables? Es que ellos fueron, ellos son los únicos, yo siempre lo he dicho. Ellos son los únicos que saben qué pudo haber pasado y qué le pasó a Sara Sofía”, sostiene Xiomara.

¿Qué ha pasado en estos tres años? ¿Han seguido buscando a Sara Sofía?

La tía de la pequeña reconoció que “hasta el año pasado hicimos búsqueda. Hay muchas personas que me llaman, que me dicen ‘Xiomara, no la dejé de buscar, ella está viva’, pero ya hemos dejado en manos de las instituciones, en este caso de la Fiscalía, que siga su debido procedimiento y pues que se haga justicia. Hoy lo que más anhelo es, si no se sabe la verdad, que por lo menos se haga justicia. Nilson y Carolina no pueden quedar libres porque ellos fueron los responsables de lo que le pudo haber pasado a mi niña.

