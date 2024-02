Trabajador de Citytv despertó un día después de que mujer que conoció en app de citas lo robara

César Cruz trabaja en el canal bogotano Citytv. Hace algún tiempo conoció en una app de citas a una joven que se identificaba como Sofía y cuando finalmente se vieron en su apartamento, ella lo drogó y lo despojó de sus pertenencias.



El empleado le contó a ese medio de comunicación que la ladrona consiguió su número sin que él se lo diera y empezó a contactarlo por WhatsApp. Pese a lo extraño que le pareció la situación, siguió teniendo conversaciones con ella y el pasado sábado 17 de febrero le escribió para que se encontraran en el apartamento del hombre, a lo que este accedió.

Llegó a la vivienda hacia las 11:30 de la noche. Ella tomó vino y el trabajador de Citytv, whiskey. Luego Sofía le preguntó si tenía un juego de parqués. César asintió y fue a buscarlo. Cree que fue en ese momento que ella aprovechó para suministrar alguna sustancia a su bebida para someterlo.

Relató que jugó tres rondas con su supuesta amiga y "hasta ahí recuerdo".

Videos de cámaras de seguridad grabaron no solo el momento en que ingresaron juntos al conjunto, sino cuando Sofía abandonó el lugar, hacia las 4 de la mañana del domingo 18 de febrero, con una chaqueta blanca que le cubría la cara y una maleta de viaje. Luego abordó un carro y se fue.

El trabajador de Citytv se despertó en su apartamento 20 horas después: "Miré a los lados y estaba lleno de sangre, me levanté asustado, no podía caminar. Como pude bajé a la portería, gateando porque las piernas no me daban".

Los vigilantes llamaron a la policía y a César tuvieron que trasladarlo a un hospital porque tenía lesiones en la cara, que no es claro cómo se las provocó.

Aunque Sofía le robó las tarjetas, el empleado de Citytv agradece que en su cuenta solo tenía 82 mil pesos, que se los gastaron en compras.

También le robaron el celular, un televisor, relojes, un computador, dinero en efectivo, los papeles y las llaves del apartamento.