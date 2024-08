Tránsito no estaría subiendo comparendos al Simit a tiempo y ciudadanos han pagado de más

La Superintendencia de Transporte abrió indagaciones contra organismos de Tránsito que no reportan a tiempo los comparendos ante la plataforma Simit, lo que impide que los conductores accedan a los descuentos o puedan retirar sus vehículos de los patios.

Este hecho está ocurriendo en varias entidades de Tránsito en Colombia, especialmente en la capital, Bogotá.

Constantemente, varios ciudadanos se acercan a la Secretaría de Movilidad para preguntar cómo hacer para que el comparendo les aparezca en la plataforma y poder pagar. Si las personas dejan pasar varios días tendrían que cancelar más dinero en patios, además de no poder acceder a los descuentos.

Un ciudadano dijo en Noticias Caracol en vivo que “a mí me inmovilizaron la moto el martes y la saqué hasta el viernes, ya que llamé a pedir la cita y la señorita me dijo que no se podía porque el comparendo lo subían de cuatro a cinco horas, lo cual fue mentira. Me causó un gasto innecesario en patios”.

Secretaría de Movilidad de Bogotá no estaría atendiendo quejas por comparendos

A las quejas de los ciudadanos porque no se suben los comparendos a la plataforma Simit en tiempo real, ni a las horas, sino que pasan días, se suma que la Secretaría de Movilidad, al parecer, no está atendiendo por el tema de las multas y las personas están perdiendo el viaje hasta las oficinas.

Ayda Lucy Ospina, superintendente de Transporte, se refirió al tema de las indagaciones preliminares que se están haciendo contra varios organismos de Transito por no publicar en la plataforma Simit los comparendos a tiempo.

“Ya estamos adelantando todo un proceso de diligencias preliminares e investigación hacia el organismo de Tránsito de Bogotá. Estamos en esa tarea y verificando los tiempos del reporte porque, efectivamente, sí hemos encontrado que en muchas ocasiones hay una demora que no está justificada frente al porqué no han reportado esas órdenes de comparendo”, manifestó la superintendente.

