Víctima de violencia intrafamiliar denuncia que la multaron por pedir diligencia virtual

“Mi error fue denunciar; o sea, debí permitir que me siguieran agrediendo, que me hiciera de todo hasta que llegara un triste final como es conocido siempre”, manifestó una mujer víctima de violencia intrafamiliar, que denuncia que fue multada por no asistir a una citación presencial en la comisaría de familia, a pesar de que ella había solicitado que, por razones de seguridad, se hicieran las diligencias de forma virtual.

>>> También le puede interesar: Edwin Cardona, futbolista de Nacional, fue víctima de intento de robo en San Jerónimo

Para esta mujer, la justicia le ha dado la espalda.

Todo comenzó cuando denunció a su expareja por varios tipos de maltratos: “Por una agresión física y psicológica. Ese día él me pegó, me empujó al piso, me hizo pegar contra la mesa de centro y mi hija estaba viendo en ese momento. Por mi hija, más que por mí, me decidí a hacer un proceso para solucionarlo definitivamente”, dijo la agredida.

Publicidad

El delito quedó tipificado ante la Fiscalía como violencia intrafamiliar agravada, esto fue hace dos años. En el marco del proceso también instauró una demanda por alimentos, pues tienen en común una hija de 8 años de edad.

“Hasta el momento él no me ha dado ni un peso para los gastos de la niña, he colocado tres procesos ante Bienestar Familiar”, asegura la mujer.

Publicidad

Según la víctima, en el marco de ese proceso entorno a la menor, el día 11 de junio fue citada en la comisaría de familia que lleva el caso y la mujer el día 8 de junio había enviado un correo solicitando que la diligencia fuera de manera virtual, pues cuenta con una medida de protección contra su expareja y, además, siente que corre un riesgo al asistir presencialmente.

Pese a la solicitud, fue sancionada por la entidad.

“Al siguiente día, más o menos a las 12:00 p. m., me llegó una notificación en la que me dicen que me van a multar por tres salarios mínimos legales vigentes por irrespeto a la comisaría por no haber ido”, cuenta la mujer.

La afectada, además, manifiesta que no tiene garantías para asistir a las citaciones de la comisaría, pues no entiende cómo la actual pareja de su agresor asiste a las diligencias. Según la denuncia, le toma fotos y las sube a redes sociales haciendo burlas y publicaciones del proceso legal.

Publicidad

Esta persona, según la víctima, es clave en el proceso, pues es su exvecina y también fue la causal de la separación.

“Yo confiaba en ella, era mi amiga, trabajamos juntas. Yo nunca he sido partidaria de la religión, pero con ella íbamos a la iglesia. Aparentemente ella me decía que ‘vamos a abogar por nuestros hogares’”, aduce la afectada.

Publicidad

La víctima de violencia intrafamiliar manifiesta que no tiene con qué pagar la multa y de no hacerlo, según el fallo, será convertible en arresto a razón de tres días por cada salario mínimo mensual, o sea, en este caso, 9 días.

“No tengo apoyo económico del papá y la comisaría de familia me multa. Literalmente, yo tengo que hacer milagros para conseguir mi manutención y la de mi hija ,y para la comisaría yo tengo que ser multada económicamente”, remarca la mujer.

Ante la denuncia, Noticias Caracol consultó a la Secretaría de Integración Social, entidad encargada de las comisaría de familia en Bogotá, la cual expresó que todos los procesos son susceptibles de revisión, incluido este.

Natalia Velasco, subdirectora para la familia, dijo: “En ese sentido, cualquier persona que haga parte de un proceso de la comisaría de familia puede acceder al acompañamiento del Ministerio Público a través de la Personería de Bogotá, que puede solicitar el expediente y revisar la legalidad del proceso”.

Publicidad

La mujer multada afirma que espera poder dar solución a la sanción y continuar con el proceso de forma virtual, agregando que frente a su victimario no se siente segura.

Publicidad

>>>También puede leer: Hombre quedó con la cabeza atrapada entre las puertas de un SITP y el conductor no abría