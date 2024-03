Aída Victoria Merlano tras aumento de condena por fuga de su mamá: "Esto es injusto"

En las últimas horas, se conoció que a Aída Victoria Merlano le aumentaron la pena a 13 años y 8 meses de prisión por participar en la fuga de su mamá, Aída Merlano. El Tribunal Superior de Bogotá también le revocó la prisión domiciliaria.

La creadora de contenido fue declarada culpable por los delitos de favorecimiento de fuga de presos e instrumentalización de menores de edad para la comisión de delitos. A través de sus redes sociales, Aída Victoria se pronunció.

"Estamos respirando y mientras haya vida hay esperanza. Obviamente, vamos a dar la pelea porque todo esto que está pasando es injusto", expresó en sus historias de Instagram. Esa es la vida, de momentos buenos y momentos que nos retan y nos hacen crecer. Yo sé que no soy la única lidiando con cosas difíciles, pero si nos vamos a caer que sea peleando", añadió.

"Seguimos creyendo en la justicia y vamos a dar la pelea hasta el final", puntualizó la joven.

Así mismo, la hija de la excongresista desmintió que haya una orden inmediata de captura en su contra. "Esto no es cierto, no me dieron orden de captura. El juez de primera instancia, aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme y eso la Fiscalía no lo apeló, razón por la cual el tribunal permitió, a pesar de condenarme a 166 meses de prisión, que siga con el proceso en libertad hasta que se responda el recurso de casación", recalcó la influencer.



¿Por qué Aída Victoria Merlano fue condenada?

Según la Fiscalía General de la Nación, Aída Victoria llevó a su hermano, quien para la época en que se fugó su madre tenía 17 años, a un consultorio odontológico en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá.

El hermano de la creadora de contenido “llevaba un morral en el que ocultaba una soga, guantes y otros elementos, y lo ubicó en el baño”, indicó el ente acusador.

La excongresista Merlano, que para 2019 estaba recluida en la cárcel El Buen Pastor, llegó al consultorio odontológico con el pretexto de cumplir una cita. No obstante, ella tomó los artículos que llevó su hijo y los usó para escapar de la guardia del INPEC lanzándose por una ventana de un segundo piso.

Posteriormente, se fue a Venezuela, donde permaneció prófuga durante un largo periodo. En marzo de 2023 fue deportada a Colombia y ahora está recluida en un batallón del Atlántico, pagando una condena por corrupción.