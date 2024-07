Gobernador de Atlántico responde a Petro sobre tarifas de energía: “Somos víctimas”

Crece el rechazo entre los mandatarios del Caribe por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien dijo que los alcaldes de esa región no han hecho nada para bajar las tarifas de energía o impulsar proyectos sostenibles.

“¿Qué les pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Están en nómina de Air-e y de Afinia? No se dan la pela de hacer una revolución, es simple. Diez megas caben, de acuerdo a estos mismos números, en 15 hectáreas. Así se les baja la energía eléctrica a todos los usuarios del municipio. ¿Por qué no han entregado 15 hectáreas?”, indicó el presidente Petro.

Tras las declaraciones, Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, fue enfático en señalar que los mandatarios locales no tienen ningún control sobre el manejo de las tarifas del servicio de energía eléctrica.

De la Rosa también señaló que está trabajando con el Gobierno nacional para buscar soluciones que den alivio a los bolsillos de los ciudadanos.

“Nosotros no manejamos tarifas. Al revés, nosotros somos víctimas, no solo de las tarifas, sino de una facturación excesiva por unos acuerdos que hubo con Air-e y Afinia. Es una lucha. Sí estamos pretendiendo, buscando un camino. Cuando estamos diciendo que queremos formar una empresa que nos permita hacer la transición energética es porque los mecanismos que tenemos no son ágiles, útiles, rápidos”, manifestó el gobernador.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, se mostró sorprendido y dijo que el presidente Petro podría hacer bien en disculparse con los mandatarios del Caribe.

“Ojalá el presidente pudiera pedirles disculpas a los alcaldes del Caribe, sería un buen mensaje. Que dijera ‘exageré, no debí decir eso y estoy listo para trabajar con ustedes’, ese sería un mensaje que valoraríamos mucho. Mientras eso no suceda, tendremos que manifestar nuestro inconformismo, molestia y dolor, porque duele que se nos trate de esa forma”, dijo Turbay.

