Alcalde de Cartagena dijo quedar “molesto” tras mensaje de Petro sobre tarifas de energía

Crece la polémica en el Caribe por cuenta de las declaraciones del presidente Gustavo Petro donde cuestionó la gestión de algunos alcaldes para bajar las tarifas de energía e impulsar los proyectos de transición energética. Dumek Turbay, mandatario de Cartagena, fue uno de los que respondió.

“¿Qué les pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Están en nómina de Air-e y de Afinia? No se dan la pela de hacer una revolución, es simple. Diez megas caben, de acuerdo a estos mismos números, en 15 hectáreas. Así se les baja la energía eléctrica a todos los usuarios del municipio. ¿Por qué no han entregado 15 hectáreas?”, indicó el presidente Petro.

Tras las declaraciones, Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, fue enfático en señalar que los mandatarios locales no tienen ningún control sobre el manejo de las tarifas del servicio de energía eléctrica.

De la Rosa también señaló que está trabajando con el Gobierno nacional para buscar soluciones que den alivio a los bolsillos de los ciudadanos.

“Nosotros no manejamos tarifas. Al revés, nosotros somos víctimas, no solo de las tarifas, sino de una facturación excesiva por unos acuerdos que hubo con Air-e y Afinia. Es una lucha. Sí estamos pretendiendo, buscando un camino. Cuando estamos diciendo que queremos formar una empresa que nos permita hacer la transición energética es porque los mecanismos que tenemos no son ágiles, útiles, rápidos”, manifestó el gobernador.

Asimismo, Asocapitales, mediante un comunicado, señalaron que “de acuerdo con la ley 143 de 1994 las tarifas de energía en Colombia están reguladas y corresponde esta función a la CREG, quien define las metodologías para su cobro. Los mandatarios locales no hacen parte de dicha comisión”.

Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales, indicó que “no es resorte de los alcaldes de las ciudades capitales, es resorte del Gobierno nacional. Así que frente al tema de tarifas públicas le decimos al presidente que está en sus manos hacerlo”.

Zapata manifestó que Petro “tendría que haber nombrado a los miembros de comisión de la CREG, autoridad que debería hacer eso”.

¿Qué dijo el alcalde de Cartagena?

Dumek Turbay se mostró sorprendido, pues aseguró haber acordado con el Ministerio de Minas varios proyectos para bajar las tarifas de energía: “Frente a ese maneje queda uno aburrido y molesto, porque hacemos un esfuerzo para que el país esté bien gobernado y recibir un sablazo de ese tipo, no lo podemos aceptar. Yo no lo puedo aceptar desde Cartagena. Ojalá el presidente pudiera pedirles disculpas a los alcaldes del Caribe, sería un buen mensaje”.

