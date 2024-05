Niña se intoxicó al ingerir varsol que al parecer le vendieron como agua en Valledupar

Una niña de 7 años resultó intoxicada el pasado domingo, 5 de mayo de 2024, luego de ingerir varsol en una botella de agua que, al parecer, le vendieron en el Centro Comercial Mega Mall, en Valledupar.

Germán Tapias, padre de la menor de edad, explicó lo sucedido: “Cuando la niña siente el sabor y el olor dice que no es agua, la niñera también toma de la botella y se percata de que no es agua, luego van donde el administrador del local y revisa el contenido y también se da cuenta de que no es agua. La mamá de una amiga de mi hija, que es médica y que estaba acompañándolas, se la lleva de inmediato para la clínica".

En un centro asistencial de la capital del departamento del Cesar le hicieron un lavado gástrico a la menor, que por fortuna quedó fuera de peligro.

No se informó si las autoridades ya emprendieron acciones para determinar por qué se vendió el varsol como si fuera una bebida.

