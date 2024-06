Varias guitarras robadas en Tasajera fueron regresadas: comunidad pide perdón a la víctima

Nixon Maestre es el dueño de las 800 guitarras hurtadas en el corregimiento de Tasajera, municipio de Pueblo Viejo, Magdalena, el 30 de mayo. Parte de la comunidad le pidió perdón a este hombre que, mientras recibía parte de su mercancía, se mostró desolado porque su esfuerzo de años se vio truncado por el saqueo.

>> Vea más: Camión se accidentó en Tasajera y ladrones se robaron las guitarras que llevaba: estos son algunos

“No hay palabras para decirlo. Esfuerzo de trabajo de toda la vida”, manifestó Nixon entre lágrimas.

Nixon tiene su empresa familiar y con sus propias manos fabricó las guitarras hurtadas.

Publicidad

Para elaborar los instrumentos pidió 80 millones de pesos prestados a los bancos y hoy pidió colaboración. “La fábrica la monté hace cuatro meses, ahí con los ahorritos, y ‘enculebrado’ en los bancos, como dice el dicho”.

En un acto de perdón y de buena fe, líderes de Tasajera y la Policía Nacional pidieron perdón al afectado.

Publicidad

“De verdad, de corazón, en nombre de la comunidad, mil disculpas y lo que queremos decir a toda esta gente es que por favor no nos hagan pasar esta vergüenza. No estamos nosotros para estar dando la cara por estas cosas que están pasando. Esto no puede seguir pasando”, le dijo José María García, líder social en Tasajera, a Nixon.

“Muchas gracias. Agradecido del señor José María que me ha colaborado demasiado, demasiado. Yo no hallo como pagarle, hermano, pero él se dio cuenta que las pérdidas mías son largas”, respondió la víctima.

La Policía y la Fiscalía General de la Nación analizan los videos del saqueo para capturar a los responsables del hurto.

“Ya está el respectivo denuncio por parte de la persona afectada, la Fiscalía también tiene conocimiento del caso y se va a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para dar con el paradero de cada una de estas personas”, dijo el mayor Javier Silva, comandante del Distrito Ciénaga de la Policía.

Publicidad

Líderes de Tasajera piden no satanizar a este humilde corregimiento por unos pocos delincuentes. Mientras tanto, Nixon sigue recibiendo las guitarras, aunque algunas fueron regresadas en mal estado.

>> Vea más: Hija de víctima fatal en colapso de puente: “Su mayor sueño era verme recibiendo el título"