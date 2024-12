A la cárcel concejal del Meta por desplazamiento forzado: “Quemaron mi casa”, dijo una víctima

Un concejal de Puerto López, Meta, un exinspector de Policía y ocho personas más fueron enviadas a la cárcel. La Fiscalía los señala de sacar violentamente a varias familias de fincas en la región, con la presunta intención de vender esos predios a la Agencia Nacional de Tierras.

“Los vamos a cazar uno a uno y al que encontremos le vamos a mochar la cabeza y las vamos a poner encima de los postes”, con esas palabras, personas inescrupulosas intimidaban a las víctimas, las acostaban en el piso con las manos atadas y con un revolver apuntando a su cabeza las amenazaban para quitarles sus tierras en veredas de Puerto López, Meta.

Una de las víctimas relató: “Llegan fuertemente armados pidiendo la cabeza mía y dicen que la organización no va a descansar hasta que no me tengan muerto, porque es la orden que da. Que hasta que yo no aparezca muerto, la organización no descansa. Quemaron mi casa, tumbaron las cercas, quemaron el tanque, tumbaron todo y me desalojaron forzosamente de ahí, me tocó desplazarme, huir”.

Ese y otros testimonios fueron claves en la investigación. En ellos, al menos una víctima señaló a Carlos Orlando Heredia Leal, concejal de Puerto López, como presunto responsable de su tragedia.

Carlos Orlando Heredia Leal, concejal de Puerto López, Meta, fue enviado a la cárcel - Noticias Caracol

Según la Fiscalía, Heredia Leal estaría favoreciendo el desplazamiento y posterior venta de los predios de las víctimas. En una interceptación se escucha cómo buscaba supuestos testaferros.

¿Qué decía Carlos Orlando Heredia Leal en una conversación telefónica?

“Lo voy a meter por un tema de las tierras. ¿Puede meter dos chinitos o algo mano?, para que no quede solo. Trate de hablar muy prudente, muy hermético con el tema. No se vaya a poner a hablar maricadas con nadie”, dice en la interceptación Heredia Leal.

Según la investigación, los predios hurtados habrían llegado a la Agencia Nacional de Tierras. La Fiscalía advierte sobre presuntos vínculos de funcionarios de la entidad.

A uno de los cabecillas de la estructura le encontraron agendas con los nombres de las fincas despojadas y el inventario del arsenal de guerra del grupo armado.