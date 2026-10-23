Adulto mayor en Tuluá habría agredido sexualmente a menor de edad durante un juego de bingo

Un adulto mayor fue enviado a la cárcel en Tuluá después de que la Fiscalía lo señalara de cometer el delito de actos sexuales contra una menor de edad. La víctima habría sido una niña de tan solo siete años, que sufrió esta clase de vejámenes en el municipio del Valle del Cauca. El ente judicial expuso una parte de lo que pudo establecer la investigación.



La persona señalada de haber cometido estos delitos es Gonzalo Villegas, un hombre de 66 años, que fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional. Los hechos se remontan al pasado 18 de septiembre, cuando en el municipio se estaba desarrollando una actividad comunal. En ese momento, la población estaba jugando un bingo cuando Villegas habría aprovechado la distracción de la gente para someter a la menor de siete años a vejámenes sexuales.

(Lea también: Dolor por asesinato de mujer embarazada: su esposo sería el responsable y un video fue clave)

De acuerdo con los testimonios que recopiló la Policía Judicial, la menor habría intentado alejarse, pero, al parecer, fue asediada por el procesado, quien presuntamente insistía en la conducta ilícita. Sin embargo, la ciudadanía sí se percató de lo que estaba ocurriendo y de inmediato contactó a las autoridades. Fue así como la Policía pudo ejecutar la captura en flagrancia del presunto implicado, quien quedó a disposición de la Fiscalía para su respectiva judicialización.

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca imputó al señalado agresor sexual el delito de actos sexuales con menor de 14 años, pero el procesado no lo aceptó. Por decisión judicial, el hombre fue privado de la libertad en un centro carcelario como medida preventiva.

(Le puede interesar: Joven murió tras ir a varios hospitales por dolor de pecho y le dijeron que era ansiedad)

En lo corrido de 2026, el Instituto de Medicina Legal ha registrado 9.711 valoraciones de menores de edad por presuntos delitos sexuales. La estadística da cuenta de una situación: son más los menores de edad valorados que los adultos, y este primer grupo representa una mayoría. El Instituto ha registrado ya 12.732 casos durante 2026; el 76 % corresponde a menores entre los 0 y los 17 años.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co