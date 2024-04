Alcalde de Popayán propone “exportar patentes y conocimiento” como forma de progreso de su ciudad

Cumplidos 100 días desde que inició su función de alcalde de Popayán, uno de los grandes retos a los que se enfrenta Juan Carlos Muñoz es el de la lucha frontal contra los delitos que día a día azotan a la capital del Cauca.



“Hay que reconocer que la Policía, en compañía de la Alcaldía, han venido atacando los temas de inseguridad. Pero también se requiere un mayor esfuerzo para controlar esos delitos de alto impacto y, por supuesto, la reactivación económica que requiere el sector productivo del departamento del Cauca y de la ciudad de Popayán”, manifestó Gerardo Arroyo, presidente del Consejo Intergremial del Cauca.

A la inseguridad se le suma la lucha contra el microtráfico y el consumo de alucinógenos en lugares públicos.

“Le agradecemos al alcalde haber lanzado el decreto donde prohíbe el consumo de sustancias alucinógenas cerca de las iglesias, los parques y los colegios. Ese ha sido un buen enfoque para mantener a la población exenta de consumo de esos alucinógenos”, expresó Alejandro Toro, habitante de Popayán.

El aumento de más del 250% en el cobro del impuesto predial tiene a la Administración en el ojo de la veeduría.

Publicidad

“Uno no podría calificarlo muy bien, pero también podría decir que hay una justificación y que tocaría esperar más porque la parte más importante que es el recaudo quedó muy afectada por el predial tan alto y la actualización catastral”, aseguró Alonso Osorio, veedor ciudadano de Popayán.

El diálogo con los vendedores informales es calificado como un acierto por parte del alcalde Muñoz.

Publicidad

“Nos va a ayudar, primero que todo, a que nos ganemos el mínimo vital. Y le ha dicho muy claro a sus funcionarios sobre el respeto para el vendedor informal, para las mujeres, para los niños, para los ancianos y, en especial, para todos esos vendedores que necesitan del día a día”, dijo Diego Guerrero, veedor de vendedores informales.

Para José Luis Diago, excandidato opositor que actualmente se desempeña como concejal de la ciudad, a la Administración municipal le falta trabajar de la mano con la Corporación Edilicia.

“Se ha hecho una labor de trámite. No ha hecho cosas de gran relevancia, porque, en mi concepto, no tiene un equipo que lo sepa leer e interpretar al señor alcalde. Está preparado para ordenar la ciudad, pero necesita un equipo más comprometido y no tan descalificador con el Consejo Municipal”, complementó Diago.

Según el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, a febrero de 2024 la tasa de desempleo era del 14,1%, mientras que la tasa de ocupación era del 56%.

Publicidad

Precisamente, para responder a estas críticas y hacer un balance de sus primeros 100 días como alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz habló con Noticias Caracol.

¿Cómo avanza esas estrategias para acabar con la criminalidad que se ha venido registrando durante los últimos meses en la capital del departamento del Cauca?

Publicidad

“Estamos trabajando desde el primer día, inclusive desde antes de que nos entregaran esta responsabilidad de administrar el municipio. Hemos sido vehementes en el tema de seguridad y hoy tenemos unos indicadores muy positivos para la ciudad. Estamos diciendo que el hurto a residencias se ha bajado el 28%, el robo al comercio se ha mermado en un 51% y el hurto a personas se ha reducido a un 11%”.

La ciudadanía continúa muy preocupada por el cobro excesivo del impuesto catastral para los payaneses. Un cobro que supera el 250%. Los veedores manifiestan que aún no se le ve una solución a esa problemática.

“Bueno, sí. Esa es una problemática que la recibimos de la administración pasada. Junto con la coordinadora regional se van a hacer unas mesas temáticas aquí en Popayán, en las que se les va a revisar a los ciudadanos, uno a uno, que tengan reclamos para poderlos asistir y entregarles justamente su pago, como debe ser.

También les hemos pedido a muchos ciudadanos que revisen, ya que no entendemos por qué se les está cobrando por debajo de lo justo. Popayán es justa y equitativa y estamos pidiendo también que (a) estos predios, a los cuales se les entregó un recibo de pago que no corresponden al tamaño o a su medida, también se les suba y paguen lo justo”.

Publicidad

Hay expectativa en el tema del comercio informal frente a su gestión, ya que este comercio supera más del 50% en la capital del Cauca. ¿Qué medidas está tomando?

“Bueno, lo primero que hicimos fue nombrar a una persona que sabe del comercio informal, un profesional hoy día que se hizo en el comercio informal, al doctor Gregorio Molano, y él está al frente de esa oficina y le he solicitado que, por favor, haga un censo y caracterización de cada uno de los ciudadanos que trabajan ahí informalmente en el centro histórico de la ciudad de Popayán, que son cerca de 400”.

Publicidad

“Sabemos que cerca de 280 personas ya han asistido a las reuniones temáticas que estamos haciendo en el centro histórico. Queremos ayudarles a los vendedores con un trabajo formal, con capacitación o darles un vehículo para que ellos puedan promocionar su propuesta comercial, su emprendimiento. También estamos visionando que el centro histórico se peatonalice, en aras de ampliar los andenes y ahí ubicar a muchos de ellos que ya llevan años trabajando bajo el sol, el agua y ya se les nota el cansancio”.

¿Cómo devolverles la confianza a los empresarios que intentan invertir en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, pero que tras los continuos bloqueos en la vía Panamericana se han desanimado a invertir en esta región del país?

“Nace una propuesta que es visionaria y les he compartido tanto a senadores como a representantes a la Cámara de aquí del departamento. Es hora de que la vía Panamericana tenga otro matiz, tenga otra visión y, por qué no, convertirla en un sujeto de derechos. La vía Panamericana es una vertiente, una vena que nos trae vida, nos trae salud, trae víveres, nos trae el libre desplazamiento y conecta a los pueblos, no solamente a los del Cauca, sino a los del Valle, Nariño y de los otros países como Ecuador, Perú y Venezuela. ¿Por qué no mirar que esta vía tenga otro matiz, que se le dé otro calificativo y que sea con vehemencia que se defienda este derecho a desplazarse por esta vía?”

“Hemos llamado también a toda la academia para que comencemos a sacar todo el conocimiento. La academia aquí tiene patentes y conocimiento que podemos exportar. Le he solicitado al señor ministro de Salud que, por favor, ayude a Popayán y que el conocimiento que hay de la química pura, porque la Universidad del Cauca gradúa a universitarios en este conocimiento, que nos permita tener un plan piloto para montar una planta de químicos para medicamentos que no existe en Latinoamérica”.

Publicidad

“También comenzamos a exportar el conocimiento del software. Popayán tiene universidades en esta clase de tecnología y estamos queriendo mostrar también esa dinámica al país y al mundo”, concluyó el alcalde Muñoz.