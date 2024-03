Angustioso llamado a Petro por parte de campesino víctima de violencia: “No somos los de la guerra”

Un angustioso llamado al presidente Gustavo Petro y a los grupos ilegales realizó un campesino del Catatumbo que es víctima de la violencia. Su cuñada murió al caer en un campo minado y su hermano resultó gravemente herido en hechos ocurridos en el municipio de Playa de Belén.



Alonso Guerrero, campesino del sector, volvió a la zona en donde la tragedia golpeó a sus familiares. Desde allí mandó un mensaje al Gobierno nacional y a los grupos que delinquen en la zona.

"Estoy en el sitio donde ocurrió una tragedia en la familia. Quiero hacer un llamado al Gobierno nacional. Que este video se vuelva viral, así como muchos videos sin importancia se hacen virales, quiero que esto se vuelva viral. Allí quedaron mi hermano y mi cuñada, ella falleció y él quedó bastante afectado en salud y psicológicamente", dijo.

Pidió a las autoridades que ayuden para que la población civil quede fuera del conflicto: “Le pido al Gobierno nacional que nos colabore con esto. Es una guerra en la que no tenemos nada que ver, no es justo que nos esté pasando esto. Que este video llegue a los oídos del presidente Gustavo Petro. No es justo que la población pague los platos rotos de una guerra en la que no tenemos nada que ver”.

También mandó un mensaje a sus vecinos y, visiblemente afectado, pidió a los civiles que no se acerquen al lugar de la tragedia: “A los habitantes de las veredas, mucho cuidado con estos sitios, pues puede haber más minas antipersonales. También un llamado al grupo responsable de esto, pues, así como son capaces de instalar un artefacto, sean conscientes. Nosotros no somos los de la guerra, no sé con qué intención ponen un artefacto de esos aquí y caen dos personas inocentes”.

La tragedia tocó a la puerta de una familia que vive de la agricultura, que teme regresar a sus cultivos y que tiene a sus 3 hijos en vilo.