Lideresa social murió en Catatumbo tras caer en campo minado y su esposo resultó herido

Una lideresa social murió tras caer en un campo minado que fue instalado en la vereda Reventón, ubicada en zona rural del municipio de Playa de Belén, en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Su esposo, quien la acompañaba en ese momento, resultó gravemente herido.



Alonso Guerrero, quien afirmó ser hermano del hombre que resultó gravemente herido, se refirió a esta situación y a la escalada violenta que se vive en esa zona del Catatumbo: "Estoy en el sitio donde ocurrió una tragedia en la familia. Quiero hacer un llamado al Gobierno nacional. Que este video se vuelva viral, así como muchos videos sin importancia se hacen virales, quiero que esto se vuelva viral. Allí quedaron mi hermano y mi cuñada, ella falleció y él quedó bastante afectado en salud y psicológicamente".

Aseguró que espera que el Gobierno nacional tome cartas en el asunto: “Que nos ayuden, porque estamos atemorizados y consternados con esto que ha ocurrido en la vereda. Es una situación difícil, se me corta la voz para explicar lo que siente uno cuando se le va un familiar y más de esta manera, era una persona buena en la vereda. No es justo que suceda”.



“Es muy difícil. El Señor nos tiene que dar valor para seguir y a mi hermano, que es el más afectado. También a sus hijos, que tienen un camino largo por seguir. Le pido al Gobierno nacional que nos colabore con esto. Es una guerra en la que no tenemos nada que ver, no es justo que nos esté pasando esto. Que este video llegue a los oídos del presidente Gustavo Petro. No es justo que la población pague los platos rotos de una guerra en la que no tenemos nada que ver”, complementó el ciudadano.

El hombre aseguró que su hermano herido no volverá a la vereda: “Va a dejar la finca abandonada, no tiene ánimos de seguir, no tiene recursos económicos. A los habitantes de las veredas, mucho cuidado con estos sitios, pues puede haber más minas antipersonales. También un llamado al grupo responsable de esto, pues, así como son capaces de instalar un artefacto, sean conscientes. Nosotros no somos los de la guerra, no sé con qué intención lo hacen”.