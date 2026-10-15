Ataque con granadas en el sur de Cali dejó cuatro policías y un civil heridos

Un ataque con granadas fue reportado en la noche de este jueves en el suroriente de Cali, Valle del Cauca. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, cinco personas resultaron heridas durante el hecho, que habría estado dirigido contra integrantes de la Policía Nacional.

Entre los afectados se encuentran cuatro uniformados de la Policía y un civil que, al parecer, sufrió lesiones por esquirlas. Las cinco personas fueron trasladadas a la Clínica Valle del Lili, donde reciben atención médica. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre la gravedad de sus heridas ni sobre su evolución.

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El ataque se registró en el sector conocido como Puente Nuevo, ubicado sobre la avenida Ciudad de Cali, en inmediaciones de los barrios El Vallado y El Caney. La situación generó la movilización de unidades de la Policía, que comenzaron las labores correspondientes para atender a los heridos y avanzar en la búsqueda de los responsables.



Según el reporte preliminar, la principal hipótesis de las autoridades es que el atentado iba dirigido contra la fuerza pública. Sin embargo, las circunstancias exactas en las que se produjo la explosión y las personas que estarían detrás del ataque todavía son materia de investigación.

#LOÚLTIMO | A esta hora se reporta un ataque con granadas en el barrio El Vallado, en Cali. Esto se sabe.



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Operativo policial para encontrar a los responsables

Tras conocerse el hecho, las autoridades pusieron en marcha un plan candado en el sector con el objetivo de ubicar y capturar a quienes habrían participado en el ataque con granadas. Este tipo de procedimiento contempla el despliegue de unidades policiales y controles en puntos estratégicos para intentar impedir que los sospechosos abandonen la zona.

En medio del operativo, las autoridades tienen bajo su custodia a un hombre. Por ahora, se busca establecer si esta persona tiene alguna relación con el atentado. Las autoridades también anunciaron que reforzarán la seguridad durante la noche, mientras continúan las labores de búsqueda y recolección de información para reconstruir lo sucedido.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL