Augusto Rodríguez, de la UNP, dijo que "teme por su vida" tras revelaciones sobre 'Papá Pitufo'

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), es uno de los funcionarios del Gobierno que ha venido denunciando cómo la red de Diego Marín, alias Papá Pitufo, habría extendido sus tentáculos en la Dian y la Policía fiscal y aduanera, al punto de intentar introducir dineros, productos del contrabando, a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Ahora, en diálogo con Noticias Caracol, manifestó que teme por su vida tras las denuncias que ha realizado.

(Lea: Iván Velásquez dijo que hubo "protecciones" e investigación "paralizada" contra 'Papá Pitufo')

Rodríguez manifestó que estuvo en la Fiscalía en una diligencia en la cual contó detalles de lo que conoce sobre la red de ‘Papá Pitufo’. De hecho, habló sobre cómo Xavier Vendrell, quien trabajó a la campaña y confirmó que recibió 500 millones de pesos, le contó sobre esos dineros y el pedido que le hizo para que esos recursos fueran retornados.

Según Rodríguez, hubo un acercamiento de ‘Papá Pitufo’ a los círculos de Petro cuando el ahora mandatario estuvo en España, en el 2022, en actos de campaña, en los cuales estaba Armando Benedetti.

Publicidad

Añadió, que como era un acto público, Marín llegó como un asistente más. “Me lo dijo el señor Xavier Vendrell cuando le dije que tenía que devolver 500 millones de pesos que había recibido de parte de Diego Marín. En ese momento, lo recriminé, y él reconoció o dijo que no tenía la culpa, que él lo había conocido en Madrid unas semanas antes”.

Ese encuentro en España fue arrancando la campaña presidencial de Gustavo Petro, añadió Rodríguez. “Yo me alejé del parte político-administrativa porque sentí que había cierta postura de que yo no estuviera ahí”, dijo.

Publicidad

Alias 'Papá Pitufo' AFP

Las alertas por ‘Papá Pitufo’

De acuerdo con Rodríguez, en ese mismo 2022 se dio de cuenta de la intención de ‘Papá Pitufo’ de “infiltrarse” en la campaña de Petro. “Esa organización empezó a merodear a las personas cercanas al senador. No puedo decir que a la campaña. Intentaron acercarse a mi, que era su asesor más antiguo o de más confianza”, dijo sobre cómo esa organización intentó llegar a las esferas del hoy mandatario.

Señaló a César Augusto Valencia, cercano a ‘Papá Pitufo’, como la persona que buscó los primeros acercamientos con el propio Rodríguez. Dijo que representaba a empresarios que querían apoyar la candidatura de Petro.

Tiempo después, cuando se conoció lo de la plata, Vendrell le dijo a Rodríguez que “no pensaba que eso fuera malo” y el español añadió, según el director de la UNP, “que estaba también Benedetti”.

Publicidad

También agregó que ‘Papá Pitufo’ nunca se reunió con Petro. Vendrell también le dijo a Rodríguez, luego del asunto del dinero, que hubo una reunión en Bogotá a la cual llevaron al entonces senador Petro.

“Estuvo el señor ‘Papá Pitufo’ y allá fue la reunión única en la que estuvo el doctor Petro”, dijo Rodríguez.

Sobre quién invitó a Marín la primera vez a Madrid, Rodríguez dijo que es una pregunta que todavía se hace. “No sé si Benedetti jugó un papel”, añadió.



La avioneta de ‘Papá Pitufo’

En el 2022, dijo Rodríguez, cuando todavía no había campaña, el entonces senador Petro por invitaciones de Colombia Humana que se estaban conformando. Así surgió un viaje a Buenaventura y había dificultades para la conexión.

Publicidad

(En contexto: Presidente Petro reveló que viajó en avioneta de alias Papá Pitufo, pero "nunca supe que era de él)

“Faltando unos pocos días para el viaje Bogotá-Cali, en avión, y Cali-Buenaventura, por tierra, llegó una razón de que un empresario quería colaborar con el viaje”, contó.

Rodríguez dijo que no les contaron quién era el empresario detrás de la donación, que consistía en el vuelo a Buenaventura. El voluntario Felipe Tascón se encargó de ese trámite, revisando la matrícula, sin hallar anomalías, entonces se autorizó.



Las sospechas sobre ‘Papá Pitufo’

De acuerdo con Rodríguez, cuando revisó quién era Diego Marín, hallaron que se trataba del zar del contrabando, una persona hábil en ese mundo y que no tenía investigaciones activas en su contra ni orden de captura.

(Además: La historia de la fiscal clave que terminó apartada de investigación contra alias Papá Pitufo)

Publicidad

“El presidente Petro nos dijo que abriéramos el ojo, que lo mantuviéramos en observación porque si no se nos entra por otro lado. Es preferible mantenerlo en observación porque se nos filtra por otro lado”, añadió y manifestó que el hoy presidente pidió que se cuidara que no entrara a la campaña.

“No lo espanten. Síganlo observando”, dijo Rodríguez que les dijo Petro sobre Marín.

Rodríguez añadió que la advertencia de Petro se debió a que la red de Marín estaba buscando filtrarse por distintos lugares, incluso a la Primera Dama, a quien le mostraron un programa social, el cual se rechazó.

Publicidad

Sobre las razones por las que no se dijo nada a las autoridades, Rodríguez dijo que en ese momento Marín no tenía investigaciones.

Teme por su vida

"He visto muchas cosas, investigaciones, episodios de homicidios, de supuestos suicidios, cianuros, de oficiales suicidados... Además, sufrí un atentado y está el señor 'Pitufo', quien tiene una área de su organización violenta. Yo hago esa advertencia. No tengo actitud suicida ni me suelo hacer daño", dijo sobre las razones por las que teme por su vida.

(Siga leyendo: ¿De espía estrella a policía corrupto? Infiltrado habría entorpecido investigación a 'Papá Pitufo')

NOTICIAS CARACOL