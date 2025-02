Presidente Petro reveló que viajó en avioneta de alias Papá Pitufo, pero "nunca supe que era de él"

El presidente Gustavo Petro habló sobre la infiltración de Diego Marín, alias Papá Pitufo, en la campaña presidencial de 2022. En entrevista con un diario de su gobierno, el periódico Vida, el mandatario reconoció que viajó en una avioneta que le pertenecía al contrabandista que actualmente se encuentra encarcelado en Portugal.

El jefe de Estado aseguró que este traslado fue “una trampa” de alias Papá Pitufo, quien en varias ocasiones habría intentado contactarlo a él y a otros integrantes de la campaña, incluso, a la primera dama, Verónica Alcocer.

Gustavo Petro sostuvo que accedió a utilizar la avioneta en campaña, para un traslado a de Cali a Buenaventura, porque, según él, estaba cayendo un fuerte aguacero y en su momento no sabía que estaba a bordo del contrabandista.

Además, el mandatario colombiano dijo que hay fotos de ese traslado, las cuales tomó un tercero, y también calificó de ignorante e ingenuo al empresario catalán Xavier Vendrell, quien recibió 500 millones de pesos de alias Papá Pitufo.

Según el presidente, la extradición de Diego Marín, desde Portugal a Colombia, está a un solo paso, ya que habló con el primer ministro de ese país durante su visita a Dubái.

El jefe de Estado aseguró que la persona que gestionó la avioneta fue Ferney Lozano, hoy diputado de la Asamblea del Valle y vicepresidente del partido Colombia Humana.

"Cuando empecé a sonar en encuestas, Papá Pitufo quiso comprarme": presidente Petro

Petro indicó que esta avioneta hizo parte de varios intentos de contacto porque, dijo, “cuando empecé a sonar en las encuestas, muy lejos de mis competidores, despertó en este sujeto el afán de estudiarme, de encontrarme y tratar de comprarme. No lo conocía”.

El presidente insistió en que “yo nunca supe que esa avioneta era de él, pero ahora sabemos que sí y que uno de nuestros propios acompañantes, éramos muy pocos en una avioneta pequeña, había sacado fotos de nosotros subiendo a la avioneta y en el interior para entregárselas a alias Pitufo para que tuviera una forma de extorsionarnos”.

Los acercamientos de Papá Pitufo con Verónica Alcocer

En cuanto a los acercamientos de alias Papá Pitufo con la primera dama, Verónica Alcocer, el mandatario sostuvo que “él intentó buscar a mi esposa a través de un señor Valencia, diciendo que iban a hacer obras de la Iglesia Católica. Ella se dio cuenta de que eso era más bien una trampa y nunca cayó. Intentó poner trampas buscando infiltrar la campaña y una de esas fue la de Vendrell, que apenas llegaba a Colombia. No conocía las campañas colombianas. Le pasó por no conocer la política nuestra, por ingenuo. Yo se lo advertí, y no puedo hablar por él, pero, indudablemente, fue muy ignorante”.

Sobre la recepción de los 500 millones de alias Papá Pitufo, el presidente Petro dijo que fue después de una reunión con Marín, cuando aún no sabía que se trataba de un contrabandista, sino que se lo presentaron como un empresario de San Andresito.

"Xavier Vendrell fue ingenuo": presidente Petro

“A través de una persona del Partido Verde, me invitaron a unas oficinas, en un sitio cerrado, a hacer una reunión con gente del San Andresito. Yo ya había tenido grandes discusiones parlamentarias y tenía una línea sobre los san andresitos, que era tratar de volverlo zonas de producción y no de contrabando. Pues ahí estaba ese señor Marín, al que inocentemente le dije eso. Estaba cometiendo una ingenuidad porque tenía al frente de mí el mayor contrabandista de Colombia. Yo creo que se burló de mí y me retiré porque yo nunca he pedido dinero para mis campañas”, sostuvo el presidente.

Petro manifestó que fue Vendrell el que cometió el error de hablar de dinero con Diago Marín y recibirlo en efectivo, al interior de una casa, cerca al municipio de Chía: “Y sé que esa reunión siguió y sé que hablaron de dinero. Y Vendrell cometió el error de ir, no a la casa de él, como dicen en la prensa, sino una casa cerca a Chía y ahí le entregaron dinero en efectivo y él me comento o Augusto Rodríguez, alguno de los dos, ese mismo día. De inmediato dije ‘devuelvan eso y saquen una prueba de que devolvieron eso porque podían ser chantajeados de ahí en adelante’ y más yo que ya me acercaba por las encuestas a ser el posible presidente”.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro le dijo al periódico Vida que ‘Papá Pitufo’ era “capaz de pagar 10 millones de dólares si le daban los puestos que necesitaba, generalmente el director de aduanas, el de la DIAN, el de la Polfa (Policía Fiscal y Aduanera)”, y que por eso su estrategia de lucha contra este delito se basó en exigir aumento en la incautación de contrabando. Petro narró cómo Diego Marín le enviaba razones con abogados y otras personas desde España, a lo cual siempre respondía lo mismo: “Que se entregue a la Fiscalía, le garantizo su vida y si quiere lo recogemos en avión. Y que cuente toda la verdad. A mí solo me interesa la verdad, no me importa cuántos años de prisión tenga. Me importa la verdad”.

