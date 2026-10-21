Administrador de motel en Bogotá fue capturado: esto encontraron en el establecimiento

Un hombre de 41 años, quien se desempeñaba como administrador de un motel en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, fue capturado en flagrancia por unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá. Durante un procedimiento de registro, los uniformados encontraron presuntas irregularidades que dieron pie a su detención.



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Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, el procedimiento fue adelantado por uniformados del CAI Venecia (barrio de Tunjuelito, en el sur de la ciudad), quienes realizaban labores de prevención, vigilancia y control en establecimientos comerciales de la zona.

Durante la inspección, los policías evidenciaron que el motel continuaba funcionando pese a una medida correctiva de suspensión de la actividad económica que le había sido impuesta el día anterior, aunque no se especificaron las razones detrás de esta medida. Pero este no fue el único hallazgo. (Lea también: “Todo esto es una burla para los asesinos": padre de Jaime Esteban Moreno tras condena de homicidas)

Un motel bajo control policial: dos armas incautadas y cierre por 90 días.



En #Tunjuelito, fue capturado el administrador de un motel donde se hallaron dos revólveres ocultos debajo de un colchón. El establecimiento operaba pese a una suspensión vigente de su actividad económica pic.twitter.com/xchYNYXT9T — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 20, 2026

Encontraron dos armas de fuego debajo de un colchón

Al realizar un registro de las instalaciones, los uniformados encontraron dos armas de fuego tipo revólver escondidas debajo de un colchón. Tras el hallazgo, procedieron a capturar al hombre que administraba el establecimiento.

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El capturado y las armas incautadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar las actuaciones correspondientes dentro del proceso judicial. (Le puede interesar: Las otras tragedias de familia de Donovan Balanta: "Se agarró a tomar, le dio un infarto y falleció"



En lo corrido de 2026, con corte al 14 de octubre, se han incautado 16.726 armas de fuego en toda Colombia. La cifra presenta una disminución de casi el 10 por ciento en comparación con el año pasado. Bogotá, por su parte, también presenta una tendencia a la baja. Este año se han incautado 1.242 armas de fuego en la ciudad, un 4 por ciento menos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

María Paula Rodríguez Rozo

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