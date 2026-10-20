“Todo esto es una burla para los asesinos": padre de Jaime Esteban Moreno tras condena de homicidas

“Ninguna sentencia, ninguna condena, va a ser suficiente”, fueron las palabras de Jaime Alberto Moreno, padre de Jaime Esteban Moreno, tras conocer la decisión del juez del caso del crimen de su hijo de condenar a 37 años y seis meses de prisión a Ricardo González Castro y Juan Carlos Suárez, quienes asesinaron al joven estudiante de la Universidad de Los Andres tras propinarle una brutal golpiza en la madrugada del 31 de octubre de 2025.

Para el padre de Jaime Esteban, la condena no es suficiente: “Todo el trabajo que hizo la Fiscalía, todo el trabajo que hizo la judicatura, todo el desgaste de un juicio al que nos empujaron estos asesinos no puede terminar en una condena tan baja. La norma establece que hay unos máximos y unos mínimos y terminó el juez condenando en el mínimo a estos asesinos con 450 meses”.

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Jaime Esteban Moreno sufrió heridas en el torso, el cráneo y el tórax y luego fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos, donde terminó perdiendo la vida.



Juan Carlos Suárez y Ricardo González permanecen detenidos en la cárcel La Picota. Según el padre de la víctima, los agresores nunca mostraron arrepentimiento por lo sucedido y esperan tener privilegios en otros centros penitenciarios, a donde creen que serán trasladados para cumplir su condena.



Jaime Alberto sostuvo que “todo esto es una burla para los asesinos, quienes sienten que no han cometido ningún daño a la sociedad. Desgastaron a la justicia, nunca aceptaron cargos y fuera del hecho hacen bromas sobre una situación que para nosotros es totalmente dolorosa”.



"Una ruptura total"

La vida para la familia de Jaime Esteban cambió en la madrugada del crimen cuando recibieron la llamada informándoles que su hijo había sido asesinado a golpes. Desde ese momento llevan una herida compleja de sanar. “Pues la vida continúa para todo el mundo. Lastimosamente, para el hermano, que ya no vuelve a tener a su compañero de vida; para la mamá, que perdió a su primer hijo; para el papá, que ya no tiene esa motivación permanente de estar pendiente de un hijo en la mañana y en la noche, es una ruptura total de circunstancias de vida y esto no tiene reparación. La vida para nosotros se detuvo y nunca volverá a ser la misma porque ya no está Jaime Esteban. Ese es un vacío permanente. Las mamás y papás de estos asesinos los pueden ir a visitar un domingo; nosotros no tenemos más que una tumba y unas flores en un cementerio”.

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La familia de Jaime Esteban espera que el ciclo judicial se cierre con la detención de Paola Fernández, mujer de nacionalidad venezolana que, según la Fiscalía, fue la instigadora para que Juan Carlos y Ricardo golpearan hasta al joven estudiante. La mujer permanece prófuga de la justicia y con circular roja de Interpol.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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