Advertencia en Bogotá: ¿qué pasa si montallantas al que acude no tiene lista de precios a la vista?

Ser conductor o conductora en Bogotá no es tarea fácil. Quienes acostumbran a transitar por estas caóticas calles, además de afrontar inmensos trancones y las malas condiciones de algunas de sus vías, también deben tener precaución por las situaciones de inseguridad de las que tampoco escapan los autos de la capital del país. Y es que, además de los robos a mano armada o de los famosos "rompevidrios",recientemente se ha hecho más conocida la modalidad de robo en la que los delincuentes pinchan las llantas de los vehículos para posteriormente llevar a cabo una estafa.

La operación es sencilla: una pareja de motociclistas, en alguna parada semafórica, se posicionan sobre uno de los ejes de los vehículos a los que pretenden estafar y les instalan un elemento contundente que pueda sacar el aire de los neumáticos. Posteriormente huyen y dejan la tarea al siguiente en el proceso, el cual, mientras el conductor víctima se moviliza, se acerca al sujeto para notificarle que uno de los ejes está pinchado y le sugieren acercarse a un montallantas recomendado por ellos para resolver este problema.

Una vez el conductor acepta la recomendación y se dirige hacia el montallantas sugerido por los mismos delincuentes, el trabajo está hecho. Al llegar al taller, que curiosamente se ubica a pocas cuadras del lugar en el que los conductores sufrieron el daño, los tenderos suelen ofrecerles este servicio, pero sin notificar las tarifas para despinchar el carro. Si los afectados corren con suerte, podrían pagar una suma razonable por este servicio y regresar a sus casas; si no, resultarían pagando millonarias sumas de dinero por este simple procedimiento o, incluso, siendo víctimas de un robo a su vehículo o a las pertenencias que hay en él.

Pinchallantas en Bogotá. - Foto: redes sociales

"En un momento se me acerca un vendedor ambulante que me dice como 'la llanta está pinchada'. En ese momento coloco la direccional para orillarme y le digo que si hay un montallantas cerca y me dice que sí, precisamente ahí en la esquina. (...) me dijeron que, normalmente, en ese sector pasa muy seguido", dijo a Noticias Caracol Leonel Orozco, una de las víctima de estos grupos

Publicidad

Este fenómeno es de gran importancia y, debido a que ha ocurrido de manera reiterada en la capital del país, ha recibido toda la atención de la Secretaría de Seguridad de Bogotá. De hecho, recientemente la entidad ha emitido una serie de recomendaciones para que los conductores de la capital del país eviten caer en este tipo de estafas y sepan qué hacer al momento de vararse en las calles de la ciudad.

“Están advertidos. Día a día les estamos haciendo un seguimiento minucioso a estas prácticas ilegales denunciadas por la ciudadanía. No vamos a permitir que sigan utilizando estas artimañas para estafar a los ciudadanos”, aseguró César Restrepo, secretario de Seguridad.



'Qué hacer si pincha su carro en Bogotá? Así debe evitar a estafadores

Si se pinchó su vehículo y se le acerca alguna persona desconocida a ofrecerle un montallantas para reparar la avería de alguno de sus neumáticos, las autoridades le solicitan que inmediatamente se comunique a la línea 123 para poder recibir toda la ayuda y alternativas necesarias antes de dirigirse hacia el supuesto montallantas al que lo invitan estas personas sospechosas.

para poder recibir toda la ayuda y alternativas necesarias antes de dirigirse hacia el supuesto montallantas al que lo invitan estas personas sospechosas. En caso de que acuda al servicio de montallantas, debe mantenerse atento y revisar que en el lugar se encuentre alguna tabla con la lista visible de los precios y servicios que ofrece dicho establecimiento. Según reportan las autoridades, contar con este formato es un requisito obligatorio para que los talleres puedan funcionar, ya que evita que se puedan presentar estafas o se establezcan precios falsos. Por lo anterior, no tener este letrero viola las normas y acarrea una serie de amonestaciones legales.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá dio a conocer recientemente que, en coordinación con la Policía Metropolitana , se continúan desarrollando operativos en diferentes localidades de la ciudad en contra de esta serie de prácticas ilegales que ponen en riesgo las pertenencias e incluso la vida de las víctimas de los "pinchallantas".

El Concejo de Bogotá ya tiene en la mira a estos grupos delincuenciales. - Foto: Noticias Caracol

Publicidad

El Distrito aseguró que se han adelantado labores de concientización para advertir a los conductores e invitarlos a denunciar a aquellas personas que pertenecen a estas bandas delincuenciales. De hecho, en los operativos que hace la Secretaría de Seguridad se les informa de manera constante a dueños y tenderos de estos establecimientos que las personas que incurran en este tipo de hechos ilegales podría ser capturado y judicializado por delitos de daño en bien ajeno y concierto para delinquir.



"Pinchallantas" en Bogotá: ¿cuáles son las zonas en donde más se presentan casos?

Según las denuncias que han llevado a cabo las personas afectadas por esta modalidad de robo o estafa, los puntos críticos de Bogotáa en donde más se presenta esta práctica son los siguientes:



Autopista Norte con calle 170.

Calle 161 con carrera Novena.

Calle 80 con carrera 68.

Avenida Boyacá con calle 68.

Puente de Guadua (calle 80).

Avenida Boyacá entre calles 26 y 53.

Calle 13 entre carreras 126 y 128.

Autopista Sur (en los límites entre Bogotá y Soacha).

Debido a la gravedad del tema, la concejal Sandra forero inició una estrategia para acabar con este delictivo negocio en el algunos establecimientos logran verse muy beneficiados. Tal como lo expuso la cabildante, se ha creado una plataforma a través de Internet para que las personas afectadas por este tipo de hechos pueda hacer la respectiva denuncia, una ayuda que puede orientar a las autoridades.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO