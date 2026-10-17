BTS habría pagado 900 mil dólares por el mantenimiento de la cancha de El Campín: Sencia responde

El debate por el estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, sumó un nuevo capítulo tras los cuestionamientos por parte del concejal Juan David Quintero sobre el destino de los recursos que, según denunció, habría pagado BTS para el mantenimiento de la cancha después de sus conciertos en la capital colombiana. Sencia, empresa encargada de la operación del escenario, respondió.



La denuncia del concejal gira en torno a una cifra de 900.000 dólares, que equivaldría a más de $2.800 millones de pesos, según las declaraciones del concejal. Quintero cuestionó qué ocurrió con ese dinero, teniendo en cuenta que la gramilla del estadio fue objeto de críticas por su estado después de las dos presentaciones de BTS en Bogotá.



¿Qué dijo el concejal?

En una declaración pública, Juan David Quintero aseguró que la banda surcoreana habría pagado un monto adicional de $900.000 por concepto del mantenimiento de la gramilla, aparte de los valores correspondientes al alquiler del estadio y otros cobros asociados al evento.

“¿Dónde están esos 2 mil 800 millones de pesos?”, preguntó el concejal, quien pidió explicaciones a Sencia y al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) sobre el destino de los recursos.

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Quintero también afirmó que, hasta el momento, la información que conoce es que se habría pactado un pago en especie por el uso del Parque La Florida para actividades relacionadas con la recuperación de la cancha. En su declaración mencionó inicialmente una cifra de $400 millones y luego precisó que serían $488 millones en especie.



El concejal cuestionó la diferencia entre los recursos que, según su denuncia, se habrían pagado para el mantenimiento de la gramilla y el valor de ese acuerdo en especie. “¿Dónde está el resto de la plata? ¿En qué se invirtió? ¿Quién está haciendo las cuentas?”, manifestó. Además, pidió que se conozca el contrato correspondiente y que se aclare cómo se utilizaron los recursos.



¿Dónde están los 900.000 dólares que BTS habría pagado a Sencia por la grama de El Campín?



Le pedí personalmente a Mauricio Hoyos copia del contrato con BTS y explicaciones sobre el destino de esos recursos.



Por ahora, sabemos que el @IDRD facilitó el Parque La Florida para una… pic.twitter.com/JcdaEs7taN — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) October 17, 2026

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¿Qué respondió Sencia sobre el contrato del concierto de BTS?

Ante la controversia, Sencia explicó que el contrato para los conciertos de BTS en el estadio El Campín fue celebrado entre esa empresa y Páramo, la promotora encargada de los espectáculos. En su respuesta, la compañía señaló que el alquiler de un escenario como El Campín incluye componentes destinados al mantenimiento de la gramilla y de la infraestructura.

“Como sucede en cualquier escenario de eventos, todos los organizadores que hacen uso del estadio pagan un alquiler que incluye componentes destinados al mantenimiento de la grama y de la infraestructura”, indicó Sencia.

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La empresa agregó que estos costos hacen parte de la operación habitual del escenario y tienen como propósito garantizar su cuidado y conservación.

Sin embargo, la respuesta de Sencia no detalla, en la información conocida, si los US$900.000 mencionados por Quintero corresponden a un pago adicional específico, cómo se habría distribuido ese monto ni cuál sería su relación con el acuerdo en especie relacionado con el Parque La Florida.



La polémica por la gramilla de El Campín tras los conciertos

Las preguntas sobre los recursos aparecen en medio de la controversia por las condiciones en las que fue entregada la cancha después de los conciertos de BTS, realizados en Bogotá a comienzos de octubre.

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El estado del terreno quedó en el centro del debate antes del partido entre Millonarios y Once Caldas, compromiso que fue cancelado por la Dimayor debido a las condiciones de la gramilla. A raíz de esta situación, el IDRD informó que adelanta la revisión de posibles incumplimientos de Sencia relacionados con el mantenimiento del escenario y que evalúa las medidas que podrían corresponder. La Contraloría de Bogotá también inició una indagación preliminar para establecer si hubo afectaciones a los intereses patrimoniales del Distrito en relación con la operación, el mantenimiento y la ejecución del contrato de concesión.