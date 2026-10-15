Conciertos en El Campín podrían ser aplazados por estado de la gramilla, advierte IDRD: esto dijo

La polémica por el estado de la gramilla del estadio El Campín de Bogotá, que entregó la empresa Sencia después del concierto de BTS, ahora podría pasar de las indagaciones y procesos al aplazamiento de eventos que habría en el escenario. Así lo advirtió el director del IDRD, Daniel García Cañón, en entrevista con Noticias Caracol.



La previa al partido Millonarios vs. Once Caldas en el Nemesio Camacho permitió evidenciar el pésimo estado en el que fue entregada la cancha, donde casi dos semanas antes estuvo el escenario de BTS para las dos fechas que hicieron en Bogotá. El mal estado de la gramilla causó que la Dimayor cancelara el compromiso deportivo y dio rienda suelta a una polémica y a un proceso contra Sencia por posible incumplimiento de lo relativo a mantener la grama del estadio en óptimas condiciones. La Contraloría de Bogotá, por su parte, inició una indagación preliminar para establecer si hay afectación en los intereses patrimoniales del Distrito Capital en cuanto a las condiciones de operación, mantenimiento y ejecución del contrato de concesión.

Conciertos en El Campín podrían ser cancelados

García dijo que el IDRD ha adelantado acciones para acelerar la mejora de la cancha y avanza en la revisión de los presuntos incumplimientos por parte de Sencia para evaluar posibles sanciones contra el concesionario. Para el Instituto, señala su director, lo más importante es el fútbol. No obstante, queda una interrogante: ¿qué pasará con los próximos conciertos que fueron programados en este escenario?



El director del IDRD detalló que, si es necesario, se solicitará el aplazamiento del concierto del próximo 24 de octubre, ya que la prioridad es la recuperación de la gramilla. El show al que se refiere García corresponde al evento en el que el cantante Fonseca se presentará ante sus fanáticos con “Fonseca en la casa”. Esta noticia se da poco después de que el artista y su equipo confirmaran sold out. Así las cosas, el Instituto monitorea constantemente el terreno de El Campín para determinar si realmente será necesario aplazar el evento más cercano.

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“Si la grama necesita mayor tiempo para su recuperación, y si esto conlleva a solicitar a Sencia el aplazamiento del concierto que se va a realizar el 24 de octubre, esa sería la recomendación que haríamos desde la administración distrital (...) la prioridad es el fútbol”, enfatizó el director del IDRD.



Hasta entonces, el IDRD no está en la capacidad de prever si la gramilla podrá aguantar los conciertos que quedan en El Campín en lo que resta de 2026. “Hacemos las debidas recomendaciones para que Sencia y la empresa que tiene el cuidado de la grama del estadio”. Y agregó: “Se han hecho conciertos sin tener la afectación que hubo en este caso. Entonces, también es una forma de llamada a Sencia para que limite también las capacidades del estadio en término de espectáculos, conciertos y demás, y tenga —bajo la prioridad que tiene el fútbol en el estadio— también acuerdos con la Dimayor en la programación de los partidos de fútbol”.



¿Qué conciertos están programados en El Campín?

En lo que queda de 2026, el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ tiene programados:



24 de octubre de 2026: Fonseca en la Casa.

Fonseca en la Casa. 31 de octubre de 2026: Ryan Castro, con el espectáculo temático Awooween.

Ryan Castro, con el espectáculo temático Awooween. 7 de noviembre de 2026: Los Tigres del Norte.

Los Tigres del Norte. 20 de noviembre de 2026: Megaland, festival musical.

Megaland, festival musical. 21 de noviembre de 2026: Juntos de Nuevo (Misión Campín / Vallenato).

Juntos de Nuevo (Misión Campín / Vallenato). 4, 5 y 6 de diciembre de 2026: Karol G, con el Tropitour.

María Paula Rodríguez Rozo

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