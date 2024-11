Buena noticia para Laura Villamil, bailarina gravemente quemada en Andrés Carne de Res

Santiago Villamil, el hermano de Laura Villamil, la bailarina que sufrió graves quemaduras en medio de un show que realizaba en Andrés Carne de Res el 17 de agosto de 2024, reveló que la joven podría regresar a casa antes de Navidad.

Laura Villamil está en tratamiento con una cámara hiperbárica

El joven, en diálogo con W Radio, contó cómo evoluciona su hermana con la atención que recibe en la Fundación Santa Fe por las lesiones que sufrió hace 3 meses.

“Gracias a Dios, va muy bien. Ya lograron cubrir toda la parte afectada con injertos”, dijo el joven, quien detalló que Laura Villamil está “en tratamiento con una cámara hiperbárica para facilitar la adherencia de los injertos de piel”.

“En pocas palabras, va muy bien, y nos han dado la posibilidad de que quizá en diciembre pueda estar con nosotros”, manifestó Santiago.

La bailarina también continúa con una rehabilitación física intensiva, pues tras estar dos meses postrada en cama por sus quemaduras, ha ido recuperando la fuerza para caminar y mover el cuerpo.

Laura Villamil “no tenía fuerza en sus piernas”

El 15 de octubre de 2024, la bailarina volvió a pararse y dar sus primeros pasos. Su hermano le dijo en ese entonces a Noticias Caracol en vivo que los médicos habían intentado varias veces hacer caminar a Laura, pero “el cuerpo no respondía con la fuerza de las piernas. Ella me contaba que no tenía la suficiente fuerza para ponerse de pie, pero ahora está enfocada y decidida a recuperarse y a salir de la clínica”.

Primeros pasos de Laura Villamil tras accidente en Andrés Carne de Res - Noticias Caracol

Pero finalmente llegó el día y “ver a mi hermana caminar después del porcentaje de quemaduras que tuvo es un milagro”, expresó Santiago.

Tras dar los primeros pasos, “ella quiso caminar más, quiso exigirse más. En el video se ve que ella quiso recorrer los pasillos con ayuda de un caminador y siempre fue supervisada por los funcionarios de la clínica, a quienes les agradezco mucho. A la Fundación Santa Fe, en serio, gracias de corazón”, agregó el joven.

¿Qué ha pasado en el caso de Laura Villamil?

La joven ha sido sometida a más de 10 cirugías desde el accidente que sufrió en el restaurante Andrés Carne de Res de Chía, contra el que radicaron una acción de tutela por no entregar documentos para una eventual demanda.

La defensa de la bailarina pide:



"Se declare que la sociedad Señora del Rosario y Amigos en Cia S.A.S. ha vulnerado el derecho fundamental de petición, al no contestar en su totalidad de fondo la petición". "Se tutele el derecho fundamental de petición". "Con el fin de garantizar el derecho fundamental de petición, respetuosamente solicito, se ordene a la sociedad Señora del Rosario y Amigos en Cia S.A.S. resolver de fondo las peticiones fundamentadas y elevadas mediante mi solicitud desde el pasado 11 de septiembre de 2024, en el término máximo de 48 horas, contado a partir de la notificación del fallo de primera instancia". "En subsidio de lo anterior, respetuosamente solicito a su despacho se ordene todo lo que considere pertinente para garantizar el restablecimiento de mi derecho fundamental de Petición".