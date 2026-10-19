Buscan a alias Moncayo, señalado por el asesinato del empresario Gustavo Aponte y su escolta

La Policía Metropolitana de Bogotá publicó el cartel de los más buscados de Bogotá, en el que figura Isaac Daniel Rodríguez García, conocido con el alias de Moncayo, señalado como el presunto autor material del asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez. El doble homicidio ocurrió el 11 de febrero de 2026, cuando las víctimas salían de un gimnasio ubicado en inmediaciones de la calle 85 con carrera Séptima, en la localidad de Chapinero.



Las autoridades buscan dar con el paradero de Rodríguez García para que responda ante la justicia por su presunta participación en el ataque sicarial. De acuerdo con la investigación, el empresario y su escolta fueron atacados con arma de fuego hacia las 3:40 de la tarde. Ambos fallecieron debido a las heridas que sufrieron.

La Fiscalía General de la Nación investiga el caso y sostiene que el atentado habría sido planeado por una estructura delincuencial que presuntamente realizó labores de seguimiento, vigilancia y coordinación logística antes de ejecutar el crimen.

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Sin embargo, una de las hipótesis del ente investigador es que el objetivo del ataque habría sido otra persona y que Aponte fue confundido con ella.



¿Qué papel habría cumplido alias Moncayo en el doble homicidio

Según los elementos expuestos por la Fiscalía, Isaac Daniel Rodríguez García es señalado como el presunto autor material de los disparos que acabaron con la vida del empresario y su escolta.



La investigación indica que el señalado habría cambiado su vestimenta antes de acercarse a las víctimas y ejecutar el ataque. Las autoridades mantienen su búsqueda mientras avanzan las actuaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades de los involucrados.



De acuerdo con la información conocida sobre el caso, dos de los presuntos implicados permanecen privados de la libertad. No obstante, ‘Moncayo’ figura como "el más buscado" por la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Así habría ocurrido el asesinato de Gustavo Aponte y su escolta

Según la cronología de los hechos, Gustavo Andrés Aponte llegó al gimnasio después de la 1:30 de la tarde, mientras su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, permaneció en el exterior.

En ese sector se habrían ubicado dos motocicletas. Una estaba sobre la calle 85, mientras que la otra se encontraba en una esquina de la carrera Séptima. Según la información del caso, en esta última se encontraba el presunto sicario, quien vestía traje y corbata, una apariencia que, de acuerdo con la reconstrucción, no llamaba la atención en una zona con presencia de policías.

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Hacia las 3:40 de la tarde, cuando Aponte salió del gimnasio, el presunto atacante habría recibido una llamada, aparentemente de la persona que estaba en la otra motocicleta. Esa comunicación le habría indicado que el hombre al que buscaban estaba saliendo del establecimiento.

El señalado habría comenzado a seguir al empresario, quien alcanzó a caminar algunos metros junto a su escolta en dirección a su vehículo.

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En ese momento, Gustavo Andrés Aponte recibió un disparo mortal, mientras que Luis Gabriel Gutiérrez fue impactado por tres tiros. Después del ataque, el presunto sicario corrió hacia la motocicleta ubicada en la carrera Séptima y habría escapado junto con el conductor hacia el centro de Bogotá.



Policía pide colaboración para ubicar a ‘Moncayo’

La Policía Metropolitana de Bogotá hizo pública la búsqueda de Isaac Daniel Rodríguez García y pidió la colaboración de la ciudadanía para avanzar en el esclarecimiento del doble homicidio y ubicar a las personas requeridas por la justicia.

Las autoridades reiteraron que cualquier información que permita establecer el paradero de alias ‘Moncayo’ puede ser comunicada a través de los canales oficiales de la Policía.

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Mientras continúa la búsqueda, la investigación busca esclarecer las circunstancias del asesinato de Gustavo Andrés Aponte y Luis Gabriel Gutiérrez, así como determinar la participación de los presuntos responsables en el ataque ocurrido en el norte de la capital.