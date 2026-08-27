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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Abogado de familia de Gustavo Aponte anuncia captura por el asesinato: "Se trató de un error"

Abogado de familia de Gustavo Aponte anuncia captura por el asesinato: "Se trató de un error"

El empresario Gustavo Aponte y su escolta fueron asesinados en febrero, mientras salían de un gimnasio en el norte de Bogotá.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Hombre capturado por el asesinato de Gustavo Aponte (derecha).
Hombre capturado por el asesinato de Gustavo Aponte (derecha).
Fiscalía General de la Nación / Redes sociales

Luego de alrededor de seis meses de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, el abogado de la familia de Gustavo Aponte, Mario Iguarán, anunció este jueves que fue capturado uno de los responsables del asesinato del empresario y su escolta, mientras salían de un gimnasio en el norte de Bogotá. Además, indicó que los investigadores pudieron determinar que "se trató de un lamentable error", pues los criminales, al parecer, tenían como objetivo a otro sujeto.

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"Se materializó la captura el día de ayer en Villavicencio del delincuente Leonel Llanos, quien era la persona que conducía la moto el día de los lamentables hechos. Si bien aún no se ha identificado al sujeto que disparó contra Gustavo Andrés y su escolta, debe decirse que dentro de la investigación está plenamente documentado que de lo que se trató fue de un lamentable error. Estos sujetos, miembros de una organización criminal, de una oficina de sicarios, prentendía asesinar al señor Olimpo Antonio Oliver Peñaranda", indicó el abogado.

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Según la Fiscalía General de la Nación, a Leonel Enrique Llanos Paternina sería la persona encargada de realizar actividades previas de seguimiento, vigilancia y coordinación logística, y a bordo de un motocicleta recorrer el lugar en el que se perpetró el crimen. "Los elementos materiales probatorios recopilados en una articulación entre las direcciones seccionales de Bogotá y de Cundinamarca, indican que el homicidio estaría dirigido a otro ciudadano; sin embargo, en el momento de su ejecución se ejecutó contra la víctima equivocada. El procedimiento de captura de Llanos Paternina fue legalizado. En las próximas horas la Fiscalía le imputará los delitos de homicidio agravado; y tráfico, porte o tenencia, de armas de fuego, accesorios, partes o municiones", indicó el ente acusador en un comunicado.

Noticia en desarrollo...

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